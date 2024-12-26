Вредные привычки, которые ведут к поломке вашей трансмиссии

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Бережное отношение к автоматической коробке передач (АКП) способно значительно продлить срок её службы. Однако для этого водителю нужно избегать ряда ошибок, которые могут привести к ускоренному износу. Эксперт Егор Васильев рассказал о шести главных привычках, от которых стоит отказаться.

Фото: Wikipedia by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Электронный стояночный тормоз

Шесть вредных привычек, которые убивают АКП

Одновременное использование педалей газа и тормоза

Попытки резко стартовать с использованием этого метода создают чрезмерную нагрузку на трансмиссию. В результате механические детали изнашиваются быстрее, что может привести к поломке коробки передач.

Попытки резко стартовать с использованием этого метода создают чрезмерную нагрузку на трансмиссию. В результате механические детали изнашиваются быстрее, что может привести к поломке коробки передач. Эксплуатация на бездорожье и подъёмы на минимальной скорости

На бездорожье и при движении в гору на минимальной скорости у современных роботов и вариаторов может перегреться сцепление. Это увеличивает риск механического разрушения деталей.

На бездорожье и при движении в гору на минимальной скорости у современных роботов и вариаторов может перегреться сцепление. Это увеличивает риск механического разрушения деталей. Перегрузка автомобиля и буксировка тяжёлого прицепа

Если автомобиль перегружен или буксирует прицеп, а водитель активно ускоряется и тормозит, это создаёт опасные нагрузки на коробку передач. Особенно это актуально для вариаторов и роботов.

Если автомобиль перегружен или буксирует прицеп, а водитель активно ускоряется и тормозит, это создаёт опасные нагрузки на коробку передач. Особенно это актуально для вариаторов и роботов. Неправильная парковка на уклоне

При парковке на уклоне сначала нужно активировать стояночный тормоз, а затем включать режим Parking. Это снижает статическую нагрузку на механизмы коробки и предотвращает их износ.

При парковке на уклоне сначала нужно активировать стояночный тормоз, а затем включать режим Parking. Это снижает статическую нагрузку на механизмы коробки и предотвращает их износ. Игнорирование своевременной замены масла

Масло в АКП следует менять каждые 50 тыс. км пробега, а при эксплуатации в тяжёлых условиях интервал нужно сократить. Старое масло теряет свои свойства, что негативно сказывается на работе коробки.

Масло в АКП следует менять каждые 50 тыс. км пробега, а при эксплуатации в тяжёлых условиях интервал нужно сократить. Старое масло теряет свои свойства, что негативно сказывается на работе коробки. Резкое управление на холодном автомобиле

После запуска двигателя в холодное время года коробку передач нужно прогреть. Начинайте движение в щадящем режиме, избегая резких ускорений и торможений, чтобы сохранить её работоспособность.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.

