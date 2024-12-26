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Вредные привычки, которые ведут к поломке вашей трансмиссии

2:03
Авто

Бережное отношение к автоматической коробке передач (АКП) способно значительно продлить срок её службы. Однако для этого водителю нужно избегать ряда ошибок, которые могут привести к ускоренному износу. Эксперт Егор Васильев рассказал о шести главных привычках, от которых стоит отказаться.

Электронный стояночный тормоз
Фото: Wikipedia by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Электронный стояночный тормоз

Шесть вредных привычек, которые убивают АКП

  • Одновременное использование педалей газа и тормоза
    Попытки резко стартовать с использованием этого метода создают чрезмерную нагрузку на трансмиссию. В результате механические детали изнашиваются быстрее, что может привести к поломке коробки передач.
  • Эксплуатация на бездорожье и подъёмы на минимальной скорости
    На бездорожье и при движении в гору на минимальной скорости у современных роботов и вариаторов может перегреться сцепление. Это увеличивает риск механического разрушения деталей.
  • Перегрузка автомобиля и буксировка тяжёлого прицепа
    Если автомобиль перегружен или буксирует прицеп, а водитель активно ускоряется и тормозит, это создаёт опасные нагрузки на коробку передач. Особенно это актуально для вариаторов и роботов.
  • Неправильная парковка на уклоне
    При парковке на уклоне сначала нужно активировать стояночный тормоз, а затем включать режим Parking. Это снижает статическую нагрузку на механизмы коробки и предотвращает их износ.
  • Игнорирование своевременной замены масла
    Масло в АКП следует менять каждые 50 тыс. км пробега, а при эксплуатации в тяжёлых условиях интервал нужно сократить. Старое масло теряет свои свойства, что негативно сказывается на работе коробки.
  • Резкое управление на холодном автомобиле
    После запуска двигателя в холодное время года коробку передач нужно прогреть. Начинайте движение в щадящем режиме, избегая резких ускорений и торможений, чтобы сохранить её работоспособность.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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