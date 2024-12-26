Зимние сюрпризы: названы слабые места китайских машин

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Выбирая китайский автомобиль, многие водители задаются вопросом, как он поведёт себя зимой. Опыт владельцев показывает, что некоторые модели действительно могут преподнести неприятные сюрпризы в холодное время года.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain автомобиль зимой

Проблемы, с которыми сталкиваются владельцы

Жидкокристаллические экраны

На сильном морозе ЖК-дисплеи часто начинают глючить. Это может привести к тому, что приборная панель станет недоступной, включая важные показатели, такие как скорость автомобиля. В таких случаях поездка может быть сорвана.

На сильном морозе ЖК-дисплеи часто начинают глючить. Это может привести к тому, что приборная панель станет недоступной, включая важные показатели, такие как скорость автомобиля. В таких случаях поездка может быть сорвана. Климат-контроль

Зимой система климат-контроля иногда "живет своей жизнью", создавая в салоне то излишний холод, то жару. Это не только снижает комфорт, но и вызывает раздражение водителей.

Зимой система климат-контроля иногда "живет своей жизнью", создавая в салоне то излишний холод, то жару. Это не только снижает комфорт, но и вызывает раздражение водителей. Панорамные люки

Большие стеклянные панели, популярные в китайских автомобилях, могут выхолаживать салон, что особенно заметно в сильные морозы.

Большие стеклянные панели, популярные в китайских автомобилях, могут выхолаживать салон, что особенно заметно в сильные морозы. Коррозия кузова

Несмотря на современные технологии, у некоторых моделей до сих пор отсутствует сплошная оцинковка кузова, из-за чего устойчивость к коррозии оставляет желать лучшего.

Несмотря на современные технологии, у некоторых моделей до сих пор отсутствует сплошная оцинковка кузова, из-за чего устойчивость к коррозии оставляет желать лучшего. Топливный насос

Ещё одна уязвимость — преждевременный выход из строя топливного насоса. Это может привести к внезапным проблемам с запуском двигателя.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

