Зимние сюрпризы: названы слабые места китайских машин

Выбирая китайский автомобиль, многие водители задаются вопросом, как он поведёт себя зимой. Опыт владельцев показывает, что некоторые модели действительно могут преподнести неприятные сюрпризы в холодное время года.
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автомобиль зимой
Проблемы, с которыми сталкиваются владельцы
Жидкокристаллические экраны На сильном морозе ЖК-дисплеи часто начинают глючить. Это может привести к тому, что приборная панель станет недоступной, включая важные показатели, такие как скорость автомобиля. В таких случаях поездка может быть сорвана.
Климат-контроль Зимой система климат-контроля иногда "живет своей жизнью", создавая в салоне то излишний холод, то жару. Это не только снижает комфорт, но и вызывает раздражение водителей.
Панорамные люки Большие стеклянные панели, популярные в китайских автомобилях, могут выхолаживать салон, что особенно заметно в сильные морозы.
Коррозия кузова Несмотря на современные технологии, у некоторых моделей до сих пор отсутствует сплошная оцинковка кузова, из-за чего устойчивость к коррозии оставляет желать лучшего.
Топливный насос Ещё одна уязвимость — преждевременный выход из строя топливного насоса. Это может привести к внезапным проблемам с запуском двигателя.
Уточнения
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.