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Зимние сюрпризы: названы слабые места китайских машин

1:22
Авто

Выбирая китайский автомобиль, многие водители задаются вопросом, как он поведёт себя зимой. Опыт владельцев показывает, что некоторые модели действительно могут преподнести неприятные сюрпризы в холодное время года.

автомобиль зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль зимой

Проблемы, с которыми сталкиваются владельцы

  • Жидкокристаллические экраны
    На сильном морозе ЖК-дисплеи часто начинают глючить. Это может привести к тому, что приборная панель станет недоступной, включая важные показатели, такие как скорость автомобиля. В таких случаях поездка может быть сорвана.
  • Климат-контроль
    Зимой система климат-контроля иногда "живет своей жизнью", создавая в салоне то излишний холод, то жару. Это не только снижает комфорт, но и вызывает раздражение водителей.
  • Панорамные люки
    Большие стеклянные панели, популярные в китайских автомобилях, могут выхолаживать салон, что особенно заметно в сильные морозы.
  • Коррозия кузова
    Несмотря на современные технологии, у некоторых моделей до сих пор отсутствует сплошная оцинковка кузова, из-за чего устойчивость к коррозии оставляет желать лучшего.
  • Топливный насос
    Ещё одна уязвимость — преждевременный выход из строя топливного насоса. Это может привести к внезапным проблемам с запуском двигателя.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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