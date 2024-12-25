Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффективность компонентов голубиного гороха при лечении псориаза подтверждена исследованиями
Рассказываем про уникальный трюк для идеального урожая капусты
Мария Погребняк и Алана Мамаева испугали публику своей худобой
Лечение пищевого отравления: что помогает и когда звонить в скорую
Почему ваша кошка не дает вам спать: три причины
Легко и просто: обучаем кошку приносить игрушки
Переедание и отеки: как не набрать лишний вес на праздниках
Toyota отправит донат для церемонии инаугурации президента США
Уборка снега с приствольных кругов: первая важная процедура января

Скандалы в автоиндустрии 2024: кто подорвал доверие покупателей

2:17
Авто

Начало года ознаменовалось чередой громких скандалов в автомобильной индустрии, которые затронули крупнейших мировых производителей. Внимание общественности приковано к расследованиям, судебным искам и отзывам автомобилей.

автомобиль зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль зимой

Toyota: проблемы с тормозной системой

Toyota оказалась в центре скандала из-за сокрытия дефектов тормозной системы. Как выяснилось, руководство компании знало о проблеме, но попыталось оттянуть отзыв машин. Эти действия привели к многочисленным судебным разбирательствам, которые негативно повлияли на продажи и репутацию бренда.

Tesla: завышенные обещания

Tesla подверглась критике после того, как реальный запас хода её электромобилей оказался значительно ниже заявленного. Покупатели и инвесторы обвинили компанию в недостоверной рекламе, что вызвало волну недовольства и потребовало от производителя большей прозрачности.

Volkswagen: низкое качество материалов

Volkswagen также оказался в сложной ситуации: проверки выявили использование материалов, не соответствующих нормам безопасности. Это привело к массовым отзывам автомобилей по всему миру и серьёзным репутационным потерям.

Stellantis: экологический скандал

Концерн Stellantis столкнулся с обвинениями в завышении экологических характеристик своих автомобилей. Проверки показали, что уровень выбросов загрязняющих веществ превышает допустимые нормы. Под ударом оказались такие бренды, как Jeep и Peugeot, что сильно ударило по их позициям на рынке.

BMW: сбой электроники

Даже BMW, прославившаяся своей надёжностью, не избежала скандалов. Владельцы премиальных моделей жаловались на серьёзные неисправности в работе электроники. Чтобы предотвратить дальнейшие репутационные потери, компания организовала масштабный отзыв автомобилей.

Итоги: кризис доверия

Скандалы с крупнейшими автопроизводителями ставят под сомнение их приверженность качеству и безопасности. Покупатели всё чаще требуют честности и прозрачности, а конкуренты активно используют слабости брендов в своих интересах, сообщает "Царьград".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Усик и Фьюри отстранены от бокса
Новости спорта
Усик и Фьюри отстранены от бокса Аудио 
АИ-95 зимой: скрытая проблема, о которой никто не говорит
Авто
АИ-95 зимой: скрытая проблема, о которой никто не говорит Аудио 
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Домашние животные
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе Аудио 
Популярное
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей

Верховный суд РФ разъяснил, почему водительские права не заменяют паспорт при перевозке грузов. Узнайте, в каких случаях нужен гражданский документ.

Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Что известно о причинах крушения Эмбраера Азербайджанских авиалиний в Казахстане Любовь Степушова ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов Дмитрий Плотников Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков Игорь Буккер
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Последние материалы
Переедание и отеки: как не набрать лишний вес на праздниках
Стало известно о планах Индии закупить российские РЛС "Воронеж-ДМ"
Toyota отправит донат для церемонии инаугурации президента США
Скандалы в автоиндустрии 2024: кто подорвал доверие покупателей
Уборка снега с приствольных кругов: первая важная процедура января
Фейерверки, оружие и ножи — необычная находка в ручной клади шокировала работников аэропорта
Уникальная паутина: как пауки ловят жертву за миллисекунды
Рассказываем, как исправить безвкусные помидоры
Отрастите красивые ногти: четыре доступных домашних метода
Учёные перечислили черты личности, которые отвечают за склонность к ночным кошмарам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.