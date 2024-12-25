Цены на подержанные авто в России: неожиданные итоги 2024 года

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Последние три года российский авторынок пережил радикальные перемены. С уходом корейских, европейских и японских брендов на рынке закрепились китайские автомобили. Из прежних лидеров продаж 2021 года официально остались только две модели: Lada Granta и Lada Vesta.

Фото: commons.wikimedia.org by Скиф-Керчь, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Невский проспект в Центральном районе Санкт-Петербурга

Что изменилось с 2021 года

Три года назад самой популярной машиной была дорестайлинговая Lada Vesta. В автосалоне её можно было купить за 835 900 рублей. Вслед за ней шла Lada Granta с минимальной ценой 587 900 рублей. На третьем месте оказался Kia Rio за 984 900 рублей. Также в пятёрку лидеров вошли Hyundai Creta и Hyundai Solaris, которые стоили 1 239 000 и 890 000 рублей соответственно.

Сегодня в лидерах остались только Granta и Vesta, причём более доступная Granta значительно опережает своего конкурента. Hyundai и Kia официально покинули рынок, однако автомобили этих брендов можно встретить под новым названием. На заводе в Санкт-Петербурге, принадлежащем компании АГР, продолжается сборка Solaris из оставшихся комплектующих, но объёмы производства существенно снизились. В результате эти машины даже не входят в десятку самых продаваемых.

Цены на подержанные авто в 2024 году

Lada Granta

Цены на трёхлетние Granta выросли почти вдвое. В начале 2024 года они стоили около 886 тысяч рублей, а к декабрю прибавили 2%, достигнув отметки 904,5 тысячи рублей.

Цены на трёхлетние Granta выросли почти вдвое. В начале 2024 года они стоили около 886 тысяч рублей, а к декабрю прибавили 2%, достигнув отметки 904,5 тысячи рублей. Lada Vesta

Этот седан за год подорожал на 13%. Если в январе трёхлетние модели стоили 1,17 млн рублей, то в декабре цена поднялась до 1,34 млн рублей. Таким образом, «Веста» стала выгодным вложением: она стоит заметно дороже, чем в момент покупки новой.

Этот седан за год подорожал на 13%. Если в январе трёхлетние модели стоили 1,17 млн рублей, то в декабре цена поднялась до 1,34 млн рублей. Таким образом, «Веста» стала выгодным вложением: она стоит заметно дороже, чем в момент покупки новой. Kia Rio

Популярный корейский седан за три года эксплуатации удвоил свою стоимость. На протяжении 2024 года цены сохраняли стабильность: в среднем 1,86 млн рублей, с кратковременным скачком весной до 2 млн рублей.

Популярный корейский седан за три года эксплуатации удвоил свою стоимость. На протяжении 2024 года цены сохраняли стабильность: в среднем 1,86 млн рублей, с кратковременным скачком весной до 2 млн рублей. Hyundai Creta

В 2024 году цены на Creta держались выше 2 млн рублей, но к декабрю снизились на 3%, остановившись на уровне 2,27 млн рублей. Трёхлетний автомобиль всё ещё дороже, чем новый в 2021 году.

В 2024 году цены на Creta держались выше 2 млн рублей, но к декабрю снизились на 3%, остановившись на уровне 2,27 млн рублей. Трёхлетний автомобиль всё ещё дороже, чем новый в 2021 году. Hyundai Solaris

Средняя стоимость трёхлетнего Solaris в начале 2024 года составляла 1,88 млн рублей. К декабрю цены упали на 7%, до 1,75 млн рублей. Но даже это вдвое выше начальной стоимости нового автомобиля в 2021 году.

Куда движется рынок

В 2024 году наметилась тенденция к стабилизации или снижению цен на подержанные иномарки. Многие покупатели боятся проблем с запчастями и обслуживанием брендов, ушедших из России. Другие предпочитают новые китайские автомобили с гарантией на 3–5 лет. Например, новые машины под именем Solaris HS, собранные в Санкт-Петербурге, можно купить за 1,7–2 млн рублей, что делает покупку трёхлетних аналогов невыгодной, сообщает 110km.ru.