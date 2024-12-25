Цены на подержанные авто в России: неожиданные итоги 2024 года

Последние три года российский авторынок пережил радикальные перемены. С уходом корейских, европейских и японских брендов на рынке закрепились китайские автомобили. Из прежних лидеров продаж 2021 года официально остались только две модели: Lada Granta и Lada Vesta.
Три года назад самой популярной машиной была дорестайлинговая Lada Vesta. В автосалоне её можно было купить за 835 900 рублей. Вслед за ней шла Lada Granta с минимальной ценой 587 900 рублей. На третьем месте оказался Kia Rio за 984 900 рублей. Также в пятёрку лидеров вошли Hyundai Creta и Hyundai Solaris, которые стоили 1 239 000 и 890 000 рублей соответственно.
Сегодня в лидерах остались только Granta и Vesta, причём более доступная Granta значительно опережает своего конкурента. Hyundai и Kia официально покинули рынок, однако автомобили этих брендов можно встретить под новым названием. На заводе в Санкт-Петербурге, принадлежащем компании АГР, продолжается сборка Solaris из оставшихся комплектующих, но объёмы производства существенно снизились. В результате эти машины даже не входят в десятку самых продаваемых.
В 2024 году наметилась тенденция к стабилизации или снижению цен на подержанные иномарки. Многие покупатели боятся проблем с запчастями и обслуживанием брендов, ушедших из России. Другие предпочитают новые китайские автомобили с гарантией на 3–5 лет. Например, новые машины под именем Solaris HS, собранные в Санкт-Петербурге, можно купить за 1,7–2 млн рублей, что делает покупку трёхлетних аналогов невыгодной, сообщает 110km.ru.
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