Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Орешник не помог. Что дальше предпримет Россия в борьбе с националистами?
Салат с курицей и черносливом, который покорит вас
Пельмени вместо теста: новый способ приготовить пиццу
Вдова Караченцова отреагировала на оживление мужа в кино: предлагали большие деньги
Миллиардер Лебедев расстался с многодетной матерью Леной Перминовой
Похудеть за 10 дней: эти правила помогут добиться тонкой талии и подтянутой фигуры
К чему нужно быть готовым экономикам стран в 2025 году
Три секретных удобрения для идеального перца
Стало известно, зачем на самом деле Агате Муцениеце роман с Петром Дрангой

Цены на подержанные авто в России: неожиданные итоги 2024 года

4:02
Авто

Последние три года российский авторынок пережил радикальные перемены. С уходом корейских, европейских и японских брендов на рынке закрепились китайские автомобили. Из прежних лидеров продаж 2021 года официально остались только две модели: Lada Granta и Lada Vesta.

Невский проспект в Центральном районе Санкт-Петербурга
Фото: commons.wikimedia.org by Скиф-Керчь, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Невский проспект в Центральном районе Санкт-Петербурга

Что изменилось с 2021 года

Три года назад самой популярной машиной была дорестайлинговая Lada Vesta. В автосалоне её можно было купить за 835 900 рублей. Вслед за ней шла Lada Granta с минимальной ценой 587 900 рублей. На третьем месте оказался Kia Rio за 984 900 рублей. Также в пятёрку лидеров вошли Hyundai Creta и Hyundai Solaris, которые стоили 1 239 000 и 890 000 рублей соответственно.

Сегодня в лидерах остались только Granta и Vesta, причём более доступная Granta значительно опережает своего конкурента. Hyundai и Kia официально покинули рынок, однако автомобили этих брендов можно встретить под новым названием. На заводе в Санкт-Петербурге, принадлежащем компании АГР, продолжается сборка Solaris из оставшихся комплектующих, но объёмы производства существенно снизились. В результате эти машины даже не входят в десятку самых продаваемых.

Цены на подержанные авто в 2024 году

  • Lada Granta
    Цены на трёхлетние Granta выросли почти вдвое. В начале 2024 года они стоили около 886 тысяч рублей, а к декабрю прибавили 2%, достигнув отметки 904,5 тысячи рублей.
  • Lada Vesta
    Этот седан за год подорожал на 13%. Если в январе трёхлетние модели стоили 1,17 млн рублей, то в декабре цена поднялась до 1,34 млн рублей. Таким образом, «Веста» стала выгодным вложением: она стоит заметно дороже, чем в момент покупки новой.
  • Kia Rio
    Популярный корейский седан за три года эксплуатации удвоил свою стоимость. На протяжении 2024 года цены сохраняли стабильность: в среднем 1,86 млн рублей, с кратковременным скачком весной до 2 млн рублей.
  • Hyundai Creta
    В 2024 году цены на Creta держались выше 2 млн рублей, но к декабрю снизились на 3%, остановившись на уровне 2,27 млн рублей. Трёхлетний автомобиль всё ещё дороже, чем новый в 2021 году.
  • Hyundai Solaris
    Средняя стоимость трёхлетнего Solaris в начале 2024 года составляла 1,88 млн рублей. К декабрю цены упали на 7%, до 1,75 млн рублей. Но даже это вдвое выше начальной стоимости нового автомобиля в 2021 году.

Куда движется рынок

В 2024 году наметилась тенденция к стабилизации или снижению цен на подержанные иномарки. Многие покупатели боятся проблем с запчастями и обслуживанием брендов, ушедших из России. Другие предпочитают новые китайские автомобили с гарантией на 3–5 лет. Например, новые машины под именем Solaris HS, собранные в Санкт-Петербурге, можно купить за 1,7–2 млн рублей, что делает покупку трёхлетних аналогов невыгодной, сообщает 110km.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Шоу-бизнес
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ Аудио 
Усик и Фьюри отстранены от бокса
Новости спорта
Усик и Фьюри отстранены от бокса Аудио 
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Еда и рецепты
Секреты использования соды, о которых вы не знали Аудио 
Популярное
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей

Верховный суд РФ разъяснил, почему водительские права не заменяют паспорт при перевозке грузов. Узнайте, в каких случаях нужен гражданский документ.

Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Что известно о причинах крушения Эмбраера Азербайджанских авиалиний в Казахстане Любовь Степушова ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов Дмитрий Плотников Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков Игорь Буккер
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Последние материалы
Певица MIA BOYKA заговорила о завершении карьеры: уйти на пике
Заплыв на километр в Арктике: россияне ночью нырнули в ледяную воду
Рефинансирование ипотеки без справки 2-НДФЛ: как это возможно
Киркоров принимал роды в маршрутке 35 лет назад: назвали Филиппина
Модная обувь 2025: что будет на пике популярности в новом сезоне
Нужно ли убирать ледяную корочку с грядок?
Галкин* показал празднично наряженных Пугачёву и дочку Лизу
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Модный тренд или угроза: правда о секс-игрушках для собак
Удивительная гидропоника: как она меняет подход к садоводству
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.