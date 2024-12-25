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Как сократить расход топлива: три простых правила для водителей

1:27
Авто

Снижение расхода топлива — важный вопрос для большинства автомобилистов. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр поделился простыми, но эффективными способами экономии бензина.

заправка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
заправка

Плавное вождение

Один из ключевых факторов экономии — избегание резких ускорений и торможений. Чем плавнее езда, тем меньше топлива расходуется. Хайцеэр рекомендует придерживаться следующих скоростных режимов:

  • В городе: 50–70 км/ч.
  • На трассе: 90–110 км/ч.

Эти значения обеспечивают оптимальный баланс между скоростью и расходом топлива.

Минимизация нагрузки на автомобиль

Вес автомобиля напрямую влияет на его топливный расход. Эксперт советует отказаться от перевозки габаритных и тяжёлых грузов, если это не требуется. Лишний вес значительно увеличивает нагрузку на двигатель, что приводит к повышенному потреблению бензина.

Объезд заторов

Простой, но действенный совет — избегать заторов и загруженных дорог. Постоянные разгоны и остановки в режиме "старт-стоп" существенно увеличивают расход топлива. Хайцеэр напоминает, что планирование маршрута и использование навигаторов помогут избежать пробок и сэкономить не только бензин, но и время, сообщает Москва 24.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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