Как сократить расход топлива: три простых правила для водителей

Снижение расхода топлива — важный вопрос для большинства автомобилистов. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр поделился простыми, но эффективными способами экономии бензина.
Один из ключевых факторов экономии — избегание резких ускорений и торможений. Чем плавнее езда, тем меньше топлива расходуется. Хайцеэр рекомендует придерживаться следующих скоростных режимов:
Эти значения обеспечивают оптимальный баланс между скоростью и расходом топлива.
Вес автомобиля напрямую влияет на его топливный расход. Эксперт советует отказаться от перевозки габаритных и тяжёлых грузов, если это не требуется. Лишний вес значительно увеличивает нагрузку на двигатель, что приводит к повышенному потреблению бензина.
Простой, но действенный совет — избегать заторов и загруженных дорог. Постоянные разгоны и остановки в режиме "старт-стоп" существенно увеличивают расход топлива. Хайцеэр напоминает, что планирование маршрута и использование навигаторов помогут избежать пробок и сэкономить не только бензин, но и время, сообщает Москва 24.
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