Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие самые короткие авиарейсы востребованы в России
Эти растения сделают ваши огурцы сочными и урожайными
Эти правила спасут вас от переедания в Новый год
Пашинян вынужден держаться от России подальше. Причины назвал политолог
Праздничный стол без духовки: секреты идеального ужина
Крахмал в машине чистит стёкла и пятна: рассказываем об удивительных способах его применения
Наушники с шумоподавлением: комфорт или угроза слуху
Для закусок — самое то! Топ-5 домашних соусов от шефа к новогоднему столу
Как помочь собаке пережить новогодние фейерверки

Неисправность тормозов: ключевые шаги для безопасного замедления

2:21
Авто

Отказ тормозной системы — одна из самых опасных ситуаций на дороге. Знание правильных действий может спасти жизнь водителя, пассажиров и других участников движения.

Электронный стояночный тормоз
Фото: Wikipedia by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Электронный стояночный тормоз

Основные причины отказа тормозов

Чаще всего неисправность тормозов вызвана утечкой тормозной жидкости из-за повреждения шлангов. Однако мало кто знает, что эффективность тормозной системы напрямую зависит от работы двигателя. Двигатель создаёт вакуум в усилителе тормозов, без которого они становятся гораздо менее эффективными. Заглушив мотор во время движения, вы полностью лишаете себя этого важного элемента управления.

Пошаговые действия при отказе тормозов

  1. Включите аварийные огни
    Это сигнализирует другим водителям о проблеме и позволяет им соблюдать дистанцию.
  2. Попробуйте многократно нажать на тормоз
    Это может восстановить давление в системе и вернуть минимальную эффективность тормозов.
  3. Ищите безопасное место на дороге
    Постарайтесь перенаправить машину на грунтовую обочину или участок дороги с уклоном вверх. Эти условия помогут замедлить автомобиль естественным образом.
  4. Используйте коробку передач для торможения двигателем
    При механической трансмиссии или АКПП с ручным режимом постепенно переключайтесь на более низкие передачи. Это существенно замедляет автомобиль за счёт сопротивления двигателя.
  5. Маневры для увеличения сопротивления
    Простые движения вправо-влево повышают сопротивление качению и помогают снизить скорость.
  6. Аккуратно применяйте стояночный тормоз
    Затягивайте рычаг плавно, чтобы избежать блокировки колёс. Резкое использование стояночного тормоза может спровоцировать занос и усугубить ситуацию.
  7. В крайнем случае используйте контактное торможение
    Если иные меры не помогают, прижмите автомобиль к отбойнику и двигайтесь вдоль него. Это создаст трение, которое постепенно замедлит транспортное средство.

Что важно помнить

Потеря тормозов требует от водителя быстрой и чёткой реакции. Главное — не паниковать и следовать вышеописанным шагам. Правильные действия помогут избежать аварии и сохранить управление над автомобилем.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Недвижимость
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию Аудио 
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Авто
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей Аудио 
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Домашние животные
Чем категорически нельзя кормить кошку? Аудио 
Популярное
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и блогера Анастасии Костенко появился пятый малыш.

Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Что известно о причинах крушения Эмбраера Азербайджанских авиалиний в Казахстане Любовь Степушова ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов Дмитрий Плотников Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков Игорь Буккер
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
В США оценили появление новых партий истребителей у ВВС РФ
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Последние материалы
Неисправность тормозов: ключевые шаги для безопасного замедления
Какие места в самолёте считаются более безопасными — мнение эксперта
Улучшение структуры почвы: как зимняя вспашка влияет на рост растений
Идеальные ножки: что делать, чтобы педикюр был аккуратным, а кожа — ровной и гладкой
ФАС запускает анализ логистики и цен на масло, хлеб и картофель
Рассказываем про уникальный трюк для идеального урожая капусты
Эффективность компонентов голубиного гороха при лечении псориаза подтверждена исследованиями
Мария Погребняк и Алана Мамаева испугали публику своей худобой
Лечение пищевого отравления: что помогает и когда звонить в скорую
Почему ваша кошка не дает вам спать: три причины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.