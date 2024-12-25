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АвтоВАЗ расширяет географию продаж за рубежом — модели Lada будут значительно дешевле

1:14
Авто

Компания АвтоВАЗ планирует увеличить свою экспортную программу в 1,5 раза.

Автоваз
Фото: wikimapia by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автоваз

Российские автомобили намерены продавать в Иране, Таджикистане и даже в Эфиопии. Издание "Свободная пресса" отмечает, что модели Lada будут стоить значительно дешевле для покупателей в этих странах по сравнению с ценами в России. 

Эксперты утверждают, что россиянам Lada Granta не удастся продать за 300 тысяч рублей, тогда как эфиопские или таджикские покупатели смогут приобрести ее без проблем. Источник этой информации остается неясным. В текущем году экспортные поставки автомобилей Lada составят 20 тысяч единиц, а в следующем году эта цифра должна увеличиться в полтора раза. Ранее Советский Союз успешно торговал автомобилями по всему миру по весьма выгодным ценам.

По данным на 2023 год, АвтоВАЗ планирует довести объем экспорта до 100 тысяч автомобилей в год к 2030 году. Основными направлениями экспорта, скорее всего, станут страны СНГ, Африки и Ближнего Востока.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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