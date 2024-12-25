Установлены тарифы на платной дороге в Татарстане

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Тарифы на проезд по участку Алексеевское — Альметьевск на новой платной дороге Шали — Бавлы, которая соединит трассы М-5 "Урал" и М-7 "Волга" в Татарстане, варьируются от 4,5 до 18 рублей за километр в зависимости от типа транспортного средства, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Татарстана.

Фото: wikimedia.org by BP63Vincent, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автовладелец за рулем в движущейся машине

Для легковых автомобилей I категории (высотой до 2 метров) концессионер АО "Автострада" установил тариф в 4,5 рубля за километр. II категория (легковые автомобили высотой от 2 до 2,6 метров) будет платить по 6,75 рублей, III категория (грузовики и автобусы с двумя осями высотой более 2,6 метров) — 9 рублей, а IV категория (грузовики и автобусы с тремя осями высотой более 2,6 метров) — 18 рублей.

Полная стоимость проезда для легковых автомобилей от Алексеевского до Альметьевска составит 653 рубля. Дорога представляет собой четырехполосный автобан категории 1А с мостами и путепроводами. Здесь внедрена система безбарьерного проезда "Свободный поток" и интеллектуальная транспортная система для управления движением.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

