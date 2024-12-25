Exlantix запускает тестовые пробеги в России

Компания Exlantix активно проводит тестирование своих премиальных электромобилей и последовательных гибридов на территории России.
Эти испытания направлены на подтверждение способности автомобилей адаптироваться к сложным дорожным и климатическим условиям страны.
Представители издания "Известия" получили подтверждение от пресс-службы Exlantix о начале тестового пробега общей протяженностью 45 000 км, который включает в себя проверку двух моделей: кроссовера ET и четырехдверного купе ES.
В рамках испытаний специалисты компании намерены оценить эффективность работы климат-контроля, а также уровень шума и вибрации в салоне автомобиля. Проверка будет проходить в различных условиях — как в городских, так и на трассах и в пригородах, с особым акцентом на температурный режим.
Кроме того, будет протестирована русифицированная мультимедийная система с голосовым помощником, чтобы убедиться в её удобстве и функциональности для российских пользователей.
Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.
Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.