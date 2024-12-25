Exlantix запускает тестовые пробеги в России

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Компания Exlantix активно проводит тестирование своих премиальных электромобилей и последовательных гибридов на территории России.

Эти испытания направлены на подтверждение способности автомобилей адаптироваться к сложным дорожным и климатическим условиям страны.

Представители издания "Известия" получили подтверждение от пресс-службы Exlantix о начале тестового пробега общей протяженностью 45 000 км, который включает в себя проверку двух моделей: кроссовера ET и четырехдверного купе ES.

В рамках испытаний специалисты компании намерены оценить эффективность работы климат-контроля, а также уровень шума и вибрации в салоне автомобиля. Проверка будет проходить в различных условиях — как в городских, так и на трассах и в пригородах, с особым акцентом на температурный режим.

Кроме того, будет протестирована русифицированная мультимедийная система с голосовым помощником, чтобы убедиться в её удобстве и функциональности для российских пользователей.

Уточнения

Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

