На автозаводе в Дмитрове ведется разработка пяти новых моделей электромобилей.
Среди них — пассажирский электро-шаттл на 11 мест, компактный трёхместный электрокар Е-каррус, вакуумная подметальная машина, полноприводный внедорожник "НИДУС" и мобильная автономная коммунальная техника, передает regions.ru.
Инженеры активно сотрудничают с партнерами по всей России и взаимодействуют с военными, а также выполняют проекты по грантам федеральных и региональных министерств. Электробусы, производимые в Дмитрове, уже используются на правительственных и университетских территориях, в Сколково, Парке "Патриот" и многих других местах.
Компания из Дмитрова занимает лидирующие позиции в отечественной электромобильной отрасли. Новый 11-местный электробус полностью соответствует принципам импортозамещения: он оснащен узлами подвески от ГАЗовского Соболя, мотором от приводной техники и аккумулятором от уральской компании "Райвал". Завод производит около 20 электромобилей в месяц.
Также планируется открыть производственную площадку в Египте для сборки 50-60 гольфкаров и экскурсионных электромобилей ежемесячно.
Важным проектом является создание беспилотного коммунального электрокара.
Электрока́р — компактный и относительно недорогой электромобиль упрощённой конструкции с высокой грузоподъёмностью, колёсная тележка с приводом преимущественно от коллекторного электродвигателя постоянного тока, питающегося от аккумуляторов.
Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.