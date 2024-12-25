Автозавод в Подмосковье запускает пять новых электрокаров

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На автозаводе в Дмитрове ведется разработка пяти новых моделей электромобилей.

Фото: Freepik by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ шина

Среди них — пассажирский электро-шаттл на 11 мест, компактный трёхместный электрокар Е-каррус, вакуумная подметальная машина, полноприводный внедорожник "НИДУС" и мобильная автономная коммунальная техника, передает regions.ru.

Инженеры активно сотрудничают с партнерами по всей России и взаимодействуют с военными, а также выполняют проекты по грантам федеральных и региональных министерств. Электробусы, производимые в Дмитрове, уже используются на правительственных и университетских территориях, в Сколково, Парке "Патриот" и многих других местах.

Компания из Дмитрова занимает лидирующие позиции в отечественной электромобильной отрасли. Новый 11-местный электробус полностью соответствует принципам импортозамещения: он оснащен узлами подвески от ГАЗовского Соболя, мотором от приводной техники и аккумулятором от уральской компании "Райвал". Завод производит около 20 электромобилей в месяц.

Также планируется открыть производственную площадку в Египте для сборки 50-60 гольфкаров и экскурсионных электромобилей ежемесячно.

Важным проектом является создание беспилотного коммунального электрокара.

Уточнения

Электрока́р — компактный и относительно недорогой электромобиль упрощённой конструкции с высокой грузоподъёмностью, колёсная тележка с приводом преимущественно от коллекторного электродвигателя постоянного тока, питающегося от аккумуляторов.

