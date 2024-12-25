Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие советы по поддержание упругость кожи груди
Готовимся к Новому году — грамотно управляем бюджетом и расходами
Почему собаки наклоняют голову, когда вы говорите
Продавец-лабрадор повышает продажи в деревенском магазине в Ирландии
Индия ищет замену России в поставках нефти на Ближнем Востоке
Таинственный гибрид астероида и кометы обнаружен за Юпитером
Украшаем спальню к Новому году: идеи для праздничного настроения
Exlantix запускает тестовые пробеги в России
Пять суперфудов, о которых вы всегда знали, но даже не догадывались об их огромной ценности

Автозавод в Подмосковье запускает пять новых электрокаров

1:24
Авто

На автозаводе в Дмитрове ведется разработка пяти новых моделей электромобилей.

шина
Фото: Freepik by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
шина

Среди них — пассажирский электро-шаттл на 11 мест, компактный трёхместный электрокар Е-каррус, вакуумная подметальная машина, полноприводный внедорожник "НИДУС" и мобильная автономная коммунальная техника, передает regions.ru.

Инженеры активно сотрудничают с партнерами по всей России и взаимодействуют с военными, а также выполняют проекты по грантам федеральных и региональных министерств. Электробусы, производимые в Дмитрове, уже используются на правительственных и университетских территориях, в Сколково, Парке "Патриот" и многих других местах.

Компания из Дмитрова занимает лидирующие позиции в отечественной электромобильной отрасли. Новый 11-местный электробус полностью соответствует принципам импортозамещения: он оснащен узлами подвески от ГАЗовского Соболя, мотором от приводной техники и аккумулятором от уральской компании "Райвал". Завод производит около 20 электромобилей в месяц.

Также планируется открыть производственную площадку в Египте для сборки 50-60 гольфкаров и экскурсионных электромобилей ежемесячно.

Важным проектом является создание беспилотного коммунального электрокара.

Уточнения

Электрока́р — компактный и относительно недорогой электромобиль упрощённой конструкции с высокой грузоподъёмностью, колёсная тележка с приводом преимущественно от коллекторного электродвигателя постоянного тока, питающегося от аккумуляторов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Еда и рецепты
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника Аудио 
Певица Бьянка со скандалом покинула модную московскую премию
Шоу-бизнес
Певица Бьянка со скандалом покинула модную московскую премию Аудио 
АИ-95 зимой: скрытая проблема, о которой никто не говорит
Авто
АИ-95 зимой: скрытая проблема, о которой никто не говорит Аудио 
Популярное
Чем категорически нельзя кормить кошку?

Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.

Чем категорически нельзя кормить кошку?
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Самолёт Ту-154. Трёхмоторная легенда советской гражданской авиации Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Последние материалы
Exlantix запускает тестовые пробеги в России
Пять суперфудов, о которых вы всегда знали, но даже не догадывались об их огромной ценности
Когда лучше выполнять зимнюю обрезку: выбираем подходящее время
Тарасова об отказе Загитовой в гранте в 74 млн рублей на шоу: ещё совсем маленькая девочка
Как преодолеть плато в похудении и продолжить терять вес?
Новогодняя ночь глазами питомцев: хаос и беспредел
Шаурма в новой версии: быстрый рецепт салата
Европа понесёт убытки от отказа Украины поставлять российский газ
Какие схемы обмана туристов встречаются в Армении
Автозавод в Подмосковье запускает пять новых электрокаров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.