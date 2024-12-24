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АвтоВАЗ зарегистрировал новые торговые марки для будущих моделей

0:56
Авто

Торговые марки Retiva и Altra, зарегистрированные АвтоВАЗом в классе автомобилей, стали доступны в открытой базе данных Федерального института промышленной собственности.

автозавод
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
автозавод

Эти наименования были указаны в заявке компании, поданной в марте, сообщает "РГ".

Помимо Retiva и Altra, в списке значились имена Merida, Tarusa, Azimut, Xtour, Gravis и Astera. В компании отметили, что регистрация названий "с запасом" является обычной практикой, поэтому говорить о том, какие из них будут использованы для новых моделей Lada, пока рано.

Среди потенциальных новинок Lada, которым понадобятся уникальные названия, есть кроссовер на основе Vesta, который планируется к выпуску в 2026 году, а также минивэн, концепт которого будет представлен в 2025 году.

Уточнения

Концепт (лат. conceptus — «понятие») — ментальное образование, включающее в себя как существенные признаки предмета или явления, так и ассоциации, связанные с данным предметом или явлением.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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