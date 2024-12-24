АвтоВАЗ анонсировал выпуск Lada Niva Sport

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АвтоВАЗ начал серийное производство трёхдверной модели Lada Niva Sport.

Фото: За рулем is licensed under Free More info Lada Niva Sport

Это авто выделяется спортивными настройками подвески и системы тормозов. Под капотом установлен 1.6-литровый двигатель 16V от Lada Granta Sport с мощностью 122 л.с., который установлен продольно, сообщает "За рулем".

Изменена конфигурация задней подвески: классическая тяга Панара заменена на четыре поперечные штанги, что устраняет сдергивание заднего моста при прохождении крутых поворотов. Теперь колеса движутся более плавно, без вертикальных колебаний. Также доработана селективная коробка передач, что улучшило её работу и уменьшило уровень гудения и вибрации. Усиленные шестерни пятой передачи и новый картер сцепления обеспечивают более надежную передачу силы.

Интерьер модели выполнен в контрастном гоночном стиле, а кузов поступает на конвейер "Лада Спорт" для индивидуальной сборки. Некоторые новшества будут внедрены и в стандартные версии Нивы. Изменен угол установки рулевой колонки, а на базовую версию автомобиля будет устанавливаться восьмиклапанный мотор объёмом 1,8 литра, который также можно будет установить на Тревел и трёхдверную Ниву Легенд.

Ожидается, что продажа Niva Sport начнётся в 2025 году.

Уточнения

«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания.

