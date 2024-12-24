Передача управления без прав: что грозит владельцу

Многие водители недооценивают последствия управления автомобилем без водительского удостоверения, но штрафы за это нарушение могут достигать 30 000 рублей. Особое внимание на таких нарушителей в 2024 году будут обращать инспекторы Дорожно-патрульной службы, которые усиливают проверки по всей России.
Согласно статье 12.3 КоАП РФ, забытые дома водительские права считаются нарушением, но наказание за это незначительное — предупреждение или штраф до 500 рублей. Однако, если водитель ранее был лишён удостоверения, последствия становятся гораздо серьёзнее.
В преддверии новогодних праздников инспекторы ДПС будут проводить масштабные проверки, ориентированные на выявление водителей без прав и лиц, которые игнорируют правила дорожного движения. Это связано с повышенной аварийностью в праздничный период и стремлением правоохранительных органов снизить число нарушений на дорогах.
Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.