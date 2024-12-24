Передача управления без прав: что грозит владельцу

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Многие водители недооценивают последствия управления автомобилем без водительского удостоверения, но штрафы за это нарушение могут достигать 30 000 рублей. Особое внимание на таких нарушителей в 2024 году будут обращать инспекторы Дорожно-патрульной службы, которые усиливают проверки по всей России.

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Что грозит за забытые права

Согласно статье 12.3 КоАП РФ, забытые дома водительские права считаются нарушением, но наказание за это незначительное — предупреждение или штраф до 500 рублей. Однако, если водитель ранее был лишён удостоверения, последствия становятся гораздо серьёзнее.

Серьёзные нарушения и их последствия

Управление автомобилем без прав

Если водитель садится за руль, будучи лишённым водительского удостоверения, он рискует получить штраф до 30 000 рублей или арест до 15 суток (статья 12.7 КоАП РФ).

Если водитель садится за руль, будучи лишённым водительского удостоверения, он рискует получить штраф до 30 000 рублей или арест до 15 суток (статья 12.7 КоАП РФ). Попытки обмана

Некоторые автомобилисты пытаются предъявить старые права, надеясь обмануть инспекторов. Однако у сотрудников ДПС есть доступ к актуальной базе данных, что делает такие попытки бесполезными и может усугубить последствия.

Некоторые автомобилисты пытаются предъявить старые права, надеясь обмануть инспекторов. Однако у сотрудников ДПС есть доступ к актуальной базе данных, что делает такие попытки бесполезными и может усугубить последствия. Передача управления человеку без прав

Владелец автомобиля, который доверил его управление лицу без водительского удостоверения, также будет наказан штрафом в размере до 30 000 рублей (часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ).

Усиленные проверки

В преддверии новогодних праздников инспекторы ДПС будут проводить масштабные проверки, ориентированные на выявление водителей без прав и лиц, которые игнорируют правила дорожного движения. Это связано с повышенной аварийностью в праздничный период и стремлением правоохранительных органов снизить число нарушений на дорогах.