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Паспорт вместо прав: новые требования для водителей

2:15
Авто

Многие считают, что водительское удостоверение вполне заменяет паспорт на дороге, но это заблуждение. Недавнее разъяснение Верховного суда РФ подчёркивает, что права не являются документом, удостоверяющим личность. Особенно это важно для водителей, перевозящих определённые виды грузов.

Автомобиль
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль

Судебное дело, которое привлекло внимание

Недавний случай с водителем грузовика, перевозившего нефтепродукты, показал, насколько важно соблюдать законодательные требования. Во время проверки инспектор ДПС запросил документы, и водитель предъявил удостоверение с соответствующей категорией и свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов. Однако отсутствие гражданского паспорта инспектор посчитал нарушением, что привело к штрафу.

Первая инстанция отменила взыскание, но Верховный суд поддержал действия инспектора. Согласно законодательству, водительское удостоверение не входит в список документов, подтверждающих личность. Водители обязаны иметь при себе паспорт или его замену — военный билет, временное удостоверение или другие предусмотренные документы.

Ключевые разъяснения суда

Что считается удостоверением личности

  • Внутренний или заграничный паспорт.
  • Свидетельство о рождении (для несовершеннолетних).
  • Военный билет.
  • Временное удостоверение, выдаваемое при замене паспорта.

Когда требуется паспорт

Для стандартной проверки документов на дороге паспорт не обязателен. Однако при перевозке определённых грузов, включая опасные, его наличие становится обязательным.

Штраф за отсутствие паспорта

Наказание предусмотрено только в случае транспортировки грузов, требующих дополнительных мер контроля, например, опасных веществ.

Что это значит для водителей

Даже если водительское удостоверение кажется достаточным для идентификации, в ситуациях, связанных с перевозкой грузов, законодательство требует наличия паспорта или его аналога. Чтобы избежать штрафов и других последствий, стоит заранее убедиться, что все документы в порядке.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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