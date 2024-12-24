Проверка ОСАГО на дороге: штрафы, о которых вы не знали

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Проверка документов на дороге — это стандартная процедура, которая может обернуться неприятностями, если водитель не в курсе изменений в законодательстве об ОСАГО. Особенно это касается правил и штрафов, которые ожидают автовладельцев в 2025 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Скиф-Керчь, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Невский проспект в Центральном районе Санкт-Петербурга

Обязанность предъявить полис ОСАГО

Согласно пункту 2.1.1 ПДД, полис ОСАГО должен быть у водителя при себе и предъявляться сотрудникам ДПС по первому требованию. Если документ есть, но вы забыли его дома, вас ждёт предупреждение или штраф в размере 500 рублей (ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ). Это правило действует и для бумажных, и для электронных версий полиса.

Электронный полис вместо бумажного

Современные технологии упростили жизнь водителям: теперь достаточно иметь электронный полис ОСАГО на смартфоне. Главное — чтобы номер полиса был хорошо виден, так как инспектор сверит его с базой данных РСА. Отсутствие бумажного документа больше не считается серьёзным нарушением.

Отсутствие полиса: новые штрафы

Ситуация осложняется, если полис ОСАГО вовсе отсутствует. В 2023 году штраф составляет 800 рублей (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ), однако с 2025 года он может увеличиться до 3000–5000 рублей. Причём наказание может быть наложено несколько раз за день: каждая проверка сотрудниками ДПС считается отдельным случаем.

Исторические изменения в наказаниях

Раньше за отсутствие ОСАГО могли снять номерные знаки или эвакуировать автомобиль. Однако с 2014 года эти меры были отменены: соответствующая часть 2 статьи 27.13 КоАП РФ упразднена. Сейчас санкции ограничиваются штрафами, что значительно упростило ситуацию для водителей.

ОСАГО с ограниченным сроком

Многие автовладельцы в регионах с сезонным использованием транспорта оформляют ОСАГО на 5–8 месяцев. Но важно помнить, что истёкший полис приравнивается к отсутствию страховки, за что предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

Чтобы избежать проблем на дороге, водителям важно помнить: