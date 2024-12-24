Проблемные дороги в США, где водители больше всего рискуют попасть в ДТП на праздники

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В юридической компании TopDog Law, специализирующейся на делах о причинении вреда здоровью, получили информацию от Национальной администрации безопасности дорожного движения, чтобы определить, в каких штатах США существуют наибольшие риски на дорогах в праздничный сезон.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain автомобиль зимой

Для этого были проанализированы данные о дорожно-транспортных происшествиях со смертельным исходом за последние пять дней декабря, сообщает Quartz.

Исследование показало, что существует множество факторов, способствующих небезопасным условиям на дорогах, включая увеличение числа водителей, путешествующих в часы повышенного риска в стремлении успеть к праздникам.

Штаты Миссисипи, Миссури, Южная Каролина, Луизиана, Нью-Мексико, Вайоминг, Арканзас, Делавэр имеют самые "проблемные дороги".

Группа исследователей установила, что выходные дни "выделяются как самые опасные, особенно субботы, когда празднования становятся более масштабными и ночные поездки происходят чаще". Неудивительно, что дороги чаще всего представляют опасность именно в вечерние часы.

Уточнения

Риск — вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий.



