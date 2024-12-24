Volkswagen переносит производство Golf в Мексику

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Хэтчбеки и универсалы Golf будут производиться за пределами Германии, на заводе VW в штате Пуэбла (Мексика).

Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Golf

Стало известно также, что производственные мощности в Германии будут сокращены примерно на 734 000 единиц. Это шаг обусловлен снижением объемов автомобильного рынка в Европе и растущей конкуренцией, а также направлен на создание устойчивых условий для продолжения коммерчески жизнеспособного производства на немецкой площадке, сообщает autoexpress.co.uk.

Томас Шефер, генеральный директор Volkswagen Passenger Cars, отметил, что новое соглашение связано с тремя основными приоритетами компании, которые необходимы для обеспечения ее будущей жизнеспособности:

"В планах сократить избыточные производственные мощности в Германии, снизить затраты на рабочую силу и добиться конкурентоспособных затрат на разработку. Благодаря согласованному пакету мер мы заложили фундамент для того, чтобы к 2030 году Volkswagen стал технологически ведущим производителем автомобилей — с четким планом, надежными продуктами и намерением развивать бизнес в Германии".

Уточнения

Приорите́т (лат. prior «первый, старший») — понятие, показывающее важность, первенство.

