Очищаем машину от снега без штрафов

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Зимой удаление снега с автомобиля — это одно из важнейших и простых мероприятий.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain автомобиль зимой

Однако неверный подход или применение неподходящих инструментов могут нанести ущерб машине.

Кроме того, существуют законодательные нормы, нарушение которых может привести к штрафам. Журналисты издания 32CARS.RU разобрались во всех нюансах.

Согласно действующим правилам, перед выездом на дорогу автомобиль должен быть полностью освобожден от снега. Это относится ко всем стеклам, фарам и номерным знакам. Размер штрафа за грязные или прикрытые снегом номера составляет 5000 рублей, а за неочищенные фары можно получить штраф до 500 рублей. Особое внимание уделяется видимости — управление автомобилем при ограниченном обзоре, так называемым «танковым» методом, запрещено.

Еще одно важное правило — нельзя очищать автомобиль с работающим двигателем более 5 минут. Это связано с требованиями по выбросам и шуму. Штраф за данное нарушение может составить до 3000 рублей.

Чтобы избежать повреждений при очистке машины, следует использовать правильные инструменты. Щетка для снега должна иметь мягкие щетины, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие, а телескопическая ручка поможет добраться до крыши. Для стекол потребуется скребок и специальный спрей для размораживания. Если дворники прилипли к стеклу, лучше прогреть его с помощью обогрева или направить теплый воздух из вентиляции, избегая горячей воды, которая может вызвать трещины в стекле.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

