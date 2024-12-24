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Внимание водителям Skoda и Volkswagen — Росстандарт сообщает о массовом отзыве авто

1:09
Авто

Росстандарт сообщил о добровольном отзыве от компании ООО "АГР" 31,741 автомобиля Skoda Rapid и 23,943 автомобиля Volkswagen Polo, проданных в период с 2014 по 2023 годы.

Volkswagen
Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Volkswagen

На всех отзываемых автомобилях планируется установка кабеля заземления топливного фильтра, что займет около 30 минут, уточнили в Росстандарте. Об этом сообщает ТАСС.

Компания "АГР" также уведомит владельцев автомобилей, попадающих под отзывную программу, через сообщения или телефонные звонки о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр для выполнения ремонтных работ.

По информации Росстандарта, владельцы имеют возможность самостоятельно выяснить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, не дожидаясь уведомления от авторизованного дилера.

Для этого нужно сравнить VIN-код своего автомобиля с перечнем машин, включенных в данную отзывную программу на сайте Росстандарта.

Ремонт будет выполнен бесплатно.

Уточнения

Идентификационный номер транспортного средства (англ. Vehicle identification number, VIN) — уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 знаков.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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