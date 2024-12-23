Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваши деньги под защитой: простые шаги для противодействия мошенникам
Это идеальные сорта моркови, которые подойдут для разных целей
Муравьи доказали превосходство над людьми в решении головоломок
Как картофельная кожура помогает улучшить урожайность
Противоречивый Гонконг — россиянин рассказал о культуре и привычках жителей мегаполиса
Гостей пригласить не стыдно! Капелька этого средства и унитаз заблестит
Собираем идеальный базовый гардероб для любого случая и времени года
Выяснилось, почему треть россиян будет покупать на новогодний стол готовые блюда
Усик и Фьюри отстранены от бокса

Как сэкономить на такси в Новый год

Авто

В новогоднюю ночь цены на такси, как всегда, значительно выше обычного.

такси, ночная поездка
Фото: Wikimedia Commons by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
такси, ночная поездка

Причины — повышенный спрос, нехватка водителей, динамическое ценообразование агрегаторов.
Средняя цена поездки в Москве — 800-1500 рублей, в Санкт-Петербурге — 700-1200 рублей. В бизнес- и комфорт-классах стоимость может достигать 2000-4000 рублей, сообщает "За рулем".

Как сэкономить на такси?

  • Бронирование поездки заранее.
  • Выбор менее загруженных часов.
  • Использование промокодов и скидок.
  • Деление поездки с друзьями.
  • Предпочтение экономкласса.

Каршеринг может стать альтернативой такси. Прогнозируемые цены на аренду в Москве и Петербурге: экономкласс — 12-18 рублей за минуту, комфорт-класс — 20-30 рублей за минуту. Междугородние поездки: аренда из Москвы в Петербург — 8-12 тыс. рублей. Суточные тарифы — от 3000 до 6000 рублей за аренду автомобиля экономкласса.

Уточнения

Карше́ринг — краткосрочная аренда, прокат автомашины.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод Аудио 
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Домашние животные
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Автомобиль ВАЗ-2106. Легендарная Шестёрка — символ советского достатка Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой шикарно смотрятся на праздничном столе, а готовятся за несколько минут
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Последние материалы
Россия построит в Мали крупнейший в регионе аффинажный завод
Некоторые случаи шизофрении могут возникнуть из пороков развития черепа
Финансовый стресс на праздниках? Решение есть
Алкоголь без вреда для фигуры: топ низкокалорийных напитков
Эти породы собак игнорируют любые команды
Cамый горячий тренд наступающего года! Обязательно повесьте это на новогоднюю ёлку
Нет газа, зато велодорожки — путешественник рассказал о контрастах польской деревни
Алкоголь и вождение — что нужно знать для безопасного управления авто
Кудрявцева рассказала, как Федункив сцеживает грудное молоко за кулисами, чтобы покормить ребёнка
Глиняные маски для лица и их полезные свойства для разных типов кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.