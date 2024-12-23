Как сэкономить на такси в Новый год

В новогоднюю ночь цены на такси, как всегда, значительно выше обычного.

Фото: Wikimedia Commons by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ такси, ночная поездка

Причины — повышенный спрос, нехватка водителей, динамическое ценообразование агрегаторов.

Средняя цена поездки в Москве — 800-1500 рублей, в Санкт-Петербурге — 700-1200 рублей. В бизнес- и комфорт-классах стоимость может достигать 2000-4000 рублей, сообщает "За рулем".

Как сэкономить на такси?

Бронирование поездки заранее.

Выбор менее загруженных часов.

Использование промокодов и скидок.

Деление поездки с друзьями.

Предпочтение экономкласса.

Каршеринг может стать альтернативой такси. Прогнозируемые цены на аренду в Москве и Петербурге: экономкласс — 12-18 рублей за минуту, комфорт-класс — 20-30 рублей за минуту. Междугородние поездки: аренда из Москвы в Петербург — 8-12 тыс. рублей. Суточные тарифы — от 3000 до 6000 рублей за аренду автомобиля экономкласса.

Уточнения

Карше́ринг — краткосрочная аренда, прокат автомашины.

