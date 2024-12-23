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Алкоголь и вождение — что нужно знать для безопасного управления авто

1:36
Авто

В Италии допустимый уровень алкоголя в крови водителя не должен превышать 0,5 промилле.

Бокал коньяка
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бокал коньяка

В России — не выше 0,3 промилле.

Итальянские штрафы за превышение лимита могут достигать более 2000 евро, также возможна приостановка действия водительских прав. Поэтому оптимальный уровень алкоголя для безопасного вождения должен быть равен нулю.

 Уровень алкоголя в крови зависит от множества факторов, таких как пол, возраст, масса тела и продолжительность употребления напитков. Алкоголь содержит этанол, который является канцерогеном. Чем больше вы пьете, тем выше риск для здоровья, сообщает lacucinaitaliana.it.

Рекомендации по уменьшению воздействия алкоголя: 

  • Избегайте употребления спиртного натощак, даже если это всего лишь полстакана вина.
  • Сбалансированное питание с высоким содержанием овощей и полезных жиров может помочь организму быстрее усваивать алкоголь.
  • Старайтесь исключить сладости и продукты с высоким уровнем рафинированного сахара.
  • Пейте воду и травяные чайные отвары для разбавления алкоголя и стимуляции диуреза.
  • Прогулка после еды может помочь организму избавиться от алкоголя.
  • Подождите минимум два часа перед тем, как садиться за руль.
  • Не существует быстрых методов снижения уровня алкоголя в крови.
  • Все "чудодейственные" напитки и пробиотики не дают желаемого эффекта.

Уточнения

Проми́лле (лат. per mille, pro mille «на тысячу») — одна тысячная доля, или 1⁄10 процента; обозначается (‰); используется для обозначения количества тысячных долей чего-либо в целом.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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