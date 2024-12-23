Алкоголь и вождение — что нужно знать для безопасного управления авто

В Италии допустимый уровень алкоголя в крови водителя не должен превышать 0,5 промилле.
В России — не выше 0,3 промилле.
Итальянские штрафы за превышение лимита могут достигать более 2000 евро, также возможна приостановка действия водительских прав. Поэтому оптимальный уровень алкоголя для безопасного вождения должен быть равен нулю.
Уровень алкоголя в крови зависит от множества факторов, таких как пол, возраст, масса тела и продолжительность употребления напитков. Алкоголь содержит этанол, который является канцерогеном. Чем больше вы пьете, тем выше риск для здоровья, сообщает lacucinaitaliana.it.
Рекомендации по уменьшению воздействия алкоголя:
Проми́лле (лат. per mille, pro mille «на тысячу») — одна тысячная доля, или 1⁄10 процента; обозначается (‰); используется для обозначения количества тысячных долей чего-либо в целом.
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