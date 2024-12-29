Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономические реалии — какие риски несёт введение 13-й зарплаты в России
Ошибки, которые делают тренировки бесполезными
Дочь Михаэля Шумахера сообщила о прибавлении в семье
Рассказываем, как выбрать идеальное комнатное растение в подарок на Новый год
Жаркие дебаты в Бельгии из-за простого приветствия
Как сохранить урожай слив: простые правила, которые работают
Электроника или двигатель? Чем рискуете, прикуривая машину зимой
Ва-банк. Зеленский может готовить страшную массовую провокацию
Вечная мерзлота раскрыла секреты: редкая находка мамонта в Батагайке

Этот простой метод избавит вас от запотевших стекол навсегда

2:09
Авто

Зима приносит автомобилистам множество испытаний, и одно из них — запотевшие стекла в салоне. Это явление не только ухудшает видимость, но и может стать причиной аварии. Высокая влажность в салоне, вызванная разницей температур снаружи и внутри автомобиля, — главная причина этого явления.

запотевшее стекло в автомобиле
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
запотевшее стекло в автомобиле

Почему запотевают стекла

Основной источник проблемы — влажность:

  • Мокрые коврики из-за снега на обуви.
  • Пассажиры в салоне, выделяющие влагу.
  • Некорректная работа климатической системы.

Всё это создаёт идеальные условия для образования конденсата на стеклах, ухудшая обзор.

Как бороться с запотеванием

Используйте климатическую установку:

  • Включите кондиционер на максимум, чтобы подсушить воздух.
  • Направьте поток воздуха исключительно на стекла.
  • Регулярно проверяйте исправность кондиционера, меняйте фильтры и очищайте воздуховоды.

Тряпка из микрофибры:

  • Всегда держите её под рукой, чтобы быстро убрать влагу со стекол.
  • Микрофибра не оставляет разводов, что сохраняет видимость.

Обработка стекол:

  • Используйте специальную автокосметику против запотевания.
  • Альтернативный метод: нанесите пену для бритья, распределите её по стеклам, а затем вытрите насухо.

Устраните источники влажности:

  • Регулярно сушите коврики.
  • Поддерживайте невысокую температуру в салоне.

Почему важно быть готовым

Резкое запотевание стекол может застать водителя врасплох, особенно новичка. Это приводит не только к ухудшению обзора, но и к эмоциональной растерянности. Главное — не паниковать, а сразу предпринять действия для устранения проблемы.

Как предотвратить запотевание

  • Подготовьте стекла заранее: обработайте их защитными средствами.
  • Убедитесь в исправности системы обогрева и кондиционирования.
  • Убирайте воду с ковриков после каждой поездки.

Запотевшие стекла — проблема, которую проще предупредить, чем решать в экстремальных условиях.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Еда и рецепты
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника Аудио 
Рассказываем, зачем необходимо срубить ель на своём участке
Садоводство, цветоводство
Рассказываем, зачем необходимо срубить ель на своём участке Аудио 
Константин Хабенский впервые представил публике 16-летнего сына Ивана
Российский шоу-бизнес
Константин Хабенский впервые представил публике 16-летнего сына Ивана Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Автомобильная грамота. Какие документы нужны в сервисе Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Последние материалы
Эти простые шаги помогут вам вырастить идеальные огурцы в квартире
Как лавровый лист помогает в дороге
Какие новогодние блюда можно приготовить без духовки — 5 вариантов на любой вкус
Почему вы не видите результата от домашних тренировок: простые шаги к успеху
6 шагов, чтобы убедить собственника сдать квартиру с животным
Ваш авто в списке? Skoda и Volkswagen отзывают машины в России
Названы самые безопасные для организма алкогольные напитки, которые стоит выбирать в праздники
Три породы кошек, которые живут дольше остальных
В старом клипе Седоковой увидели зловещее пророчество по поводу смерти Яниса Тиммы
Секреты профессионального макияжа: как скрыть все недостатки кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.