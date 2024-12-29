Вы можете избежать ДТП, если знаете эти сигналы на дороге

1:46 Your browser does not support the audio element. Авто

Дорога — это пространство, где водители общаются друг с другом, даже если никогда не встречались. Но понимание без слов требует определённых навыков. Инспектор ГАИ напомнил в интервью порталу naavtotrasse. ru о сигналах, которые помогут избежать ДТП, проблем с сотрудниками полиции и недоразумений.

Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вечерняя пробка у Кремлёвской стены в Москве

Популярные сигналы и их значение

Мигание аварийкой (три раза)

Значение: выражение благодарности за уступленную дорогу или извинение за случайное создание помехи.

Когда используется: в момент взаимной вежливости между водителями.

Дальний свет фар

Двукратное мигание: предупреждение о полицейском посте или аварии впереди.

Значение вытянутых скрещенных рук у дальнобойщиков: тот же сигнал, но безопаснее для водителей легковых автомобилей, чтобы избежать ослепления.

Единичное мигание: просьба уступить дорогу, если водитель спешит или левый ряд занят.

Стоп-сигналы (провокация торможения)

Значение: просьба увеличить дистанцию, если водитель сзади слишком близко прижимается.

Как это работает: лёгкое нажатие на тормоз без фактического замедления, чтобы предупредить о потенциальной опасности.

Почему важно знать сигналы

Эти сигналы — не просто жесты, а полноценный язык на дороге.

Они помогают:

Избежать аварий.

Предупредить о проблемах.

Создать комфортное взаимодействие между водителями.

Совет для новичков

Начинающим водителям стоит освоить "язык" сигналов. Это поможет избегать конфликтов, гневных взглядов и повысить уважение среди других участников дорожного движения.

Уточнения

Указатель поворота — это световой мигающий сигнал, сигнализирующий о намерении водителя совершить поворот. Включение всех указателей поворота одновременно сигнализирует об аварийной остановке.

