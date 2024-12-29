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Вы можете избежать ДТП, если знаете эти сигналы на дороге

1:46
Авто

Дорога — это пространство, где водители общаются друг с другом, даже если никогда не встречались. Но понимание без слов требует определённых навыков. Инспектор ГАИ напомнил в интервью порталу naavtotrasse. ru о сигналах, которые помогут избежать ДТП, проблем с сотрудниками полиции и недоразумений.

Вечерняя пробка у Кремлёвской стены в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вечерняя пробка у Кремлёвской стены в Москве

Популярные сигналы и их значение

Мигание аварийкой (три раза)

  • Значение: выражение благодарности за уступленную дорогу или извинение за случайное создание помехи.
  • Когда используется: в момент взаимной вежливости между водителями.
    Дальний свет фар

Двукратное мигание: предупреждение о полицейском посте или аварии впереди.
Значение вытянутых скрещенных рук у дальнобойщиков: тот же сигнал, но безопаснее для водителей легковых автомобилей, чтобы избежать ослепления.
Единичное мигание: просьба уступить дорогу, если водитель спешит или левый ряд занят.

Стоп-сигналы (провокация торможения)

  • Значение: просьба увеличить дистанцию, если водитель сзади слишком близко прижимается.
  • Как это работает: лёгкое нажатие на тормоз без фактического замедления, чтобы предупредить о потенциальной опасности.

Почему важно знать сигналы

Эти сигналы — не просто жесты, а полноценный язык на дороге.

Они помогают:

  • Избежать аварий.
  • Предупредить о проблемах.
  • Создать комфортное взаимодействие между водителями.

Совет для новичков

Начинающим водителям стоит освоить "язык" сигналов. Это поможет избегать конфликтов, гневных взглядов и повысить уважение среди других участников дорожного движения.

Уточнения

Указатель поворота — это световой мигающий сигнал, сигнализирующий о намерении водителя совершить поворот. Включение всех указателей поворота одновременно сигнализирует об аварийной остановке.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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