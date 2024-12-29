Вы можете избежать ДТП, если знаете эти сигналы на дороге

Дорога — это пространство, где водители общаются друг с другом, даже если никогда не встречались. Но понимание без слов требует определённых навыков. Инспектор ГАИ напомнил в интервью порталу naavtotrasse. ru о сигналах, которые помогут избежать ДТП, проблем с сотрудниками полиции и недоразумений.
Двукратное мигание: предупреждение о полицейском посте или аварии впереди.
Значение вытянутых скрещенных рук у дальнобойщиков: тот же сигнал, но безопаснее для водителей легковых автомобилей, чтобы избежать ослепления.
Единичное мигание: просьба уступить дорогу, если водитель спешит или левый ряд занят.
Эти сигналы — не просто жесты, а полноценный язык на дороге.
Они помогают:
Начинающим водителям стоит освоить "язык" сигналов. Это поможет избегать конфликтов, гневных взглядов и повысить уважение среди других участников дорожного движения.
Указатель поворота — это световой мигающий сигнал, сигнализирующий о намерении водителя совершить поворот. Включение всех указателей поворота одновременно сигнализирует об аварийной остановке.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.