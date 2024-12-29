Электроника или двигатель? Чем рискуете, прикуривая машину зимой

Зимой автомобилисты часто помогают друг другу завести замерзший двигатель. Однако эта доброжелательность может обернуться проблемами для вашего автомобиля и даже привести к опасным ситуациям.
Представители ГАИ напоминают, что старые методы "прикуривания", популярные в 90-х, могут нанести вред электронике современных автомобилей. Тогда, на карбюраторных "Ладах", процесс был простым и безопасным: автомобиль-"донор" подключался к разряженному аккумулятору, поддерживая обороты двигателя.
Сегодня всё иначе. Большинство функций современных автомобилей зависят от электроники, и резкие перепады напряжения при "прикуривании" могут повредить приборные блоки. Это не всегда заметно сразу, но после нескольких таких запусков могут возникнуть ошибки в системе управления.
ГАИ также предупреждает: помогая незнакомому водителю с "прикуриванием", особенно на пустынной дороге, вы можете стать жертвой злоумышленников. Пока вы пытаетесь завести его автомобиль, соучастник может воспользоваться моментом, чтобы обокрасть вашу машину.
Используйте специальные устройства для запуска двигателя (пуско-зарядные устройства).
Если всё же решили помочь, соблюдайте меры предосторожности:
Зимняя доброжелательность важна, но будьте осторожны, чтобы помочь другим без ущерба для себя.
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направлении, обратном направлению тока при разряде.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.