Электроника или двигатель? Чем рискуете, прикуривая машину зимой

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Зимой автомобилисты часто помогают друг другу завести замерзший двигатель. Однако эта доброжелательность может обернуться проблемами для вашего автомобиля и даже привести к опасным ситуациям.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain аккумулятор

Чем опасно "прикуривание" для современных машин

Представители ГАИ напоминают, что старые методы "прикуривания", популярные в 90-х, могут нанести вред электронике современных автомобилей. Тогда, на карбюраторных "Ладах", процесс был простым и безопасным: автомобиль-"донор" подключался к разряженному аккумулятору, поддерживая обороты двигателя.

Сегодня всё иначе. Большинство функций современных автомобилей зависят от электроники, и резкие перепады напряжения при "прикуривании" могут повредить приборные блоки. Это не всегда заметно сразу, но после нескольких таких запусков могут возникнуть ошибки в системе управления.

Помощь незнакомцу: риск столкнуться с мошенниками

ГАИ также предупреждает: помогая незнакомому водителю с "прикуриванием", особенно на пустынной дороге, вы можете стать жертвой злоумышленников. Пока вы пытаетесь завести его автомобиль, соучастник может воспользоваться моментом, чтобы обокрасть вашу машину.

Как избежать проблем

Используйте специальные устройства для запуска двигателя (пуско-зарядные устройства).

Если всё же решили помочь, соблюдайте меры предосторожности:

Оцените ситуацию. Не помогайте в местах с низкой видимостью или в одиночку.

Закройте двери и не оставляйте ценные вещи в салоне.

Обратитесь за помощью в сервис или к знакомым, чтобы исключить риски.

Зимняя доброжелательность важна, но будьте осторожны, чтобы помочь другим без ущерба для себя.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.



