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Ваш авто в списке? Skoda и Volkswagen отзывают машины в России

1:16
Авто

 

Красный автомобиль Skoda Rapid
Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Красный автомобиль Skoda Rapid

С 15 декабря компания "АГР" начала масштабную отзывную кампанию, которая затронет почти 56 тысяч автомобилей марок Skoda Rapid и Volkswagen Polo, сообщает Росстандарт.

Какие машины попали под отзыв

  • Skoda Rapid — 31,7 тысячи автомобилей.
  • Volkswagen Polo — 23,9 тысячи машин.

Под кампанию попадают машины, проданные с 2014 по 2023 год.

Что стало причиной

Причиной отзыва стало возможное разрушение материала топливопровода при определённых условиях:

  1. Длительная работа двигателя на холостом ходу.
  2. Экстремально низкие температуры (ниже -35 °C).

В этих редких случаях на поверхности топливных магистралей может накапливаться электростатический заряд, что приводит к повреждению материала.

Что будет сделано

На всех отозванных автомобилях дилеры бесплатно заменят кабель заземления топливного фильтра. Процедура займёт около 30 минут.

Что делать владельцам

Если ваш автомобиль попадает под отзыв, обратитесь в ближайший дилерский центр для проверки и замены элемента.

Уточнения

Škoda Rapid автомобили чешского производителя Škoda Auto. Ранее такое название носили модели компании, дебютировавшие в 1935 и 1984 годах. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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