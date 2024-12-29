Ваш авто в списке? Skoda и Volkswagen отзывают машины в России

С 15 декабря компания "АГР" начала масштабную отзывную кампанию, которая затронет почти 56 тысяч автомобилей марок Skoda Rapid и Volkswagen Polo, сообщает Росстандарт.
Под кампанию попадают машины, проданные с 2014 по 2023 год.
Причиной отзыва стало возможное разрушение материала топливопровода при определённых условиях:
В этих редких случаях на поверхности топливных магистралей может накапливаться электростатический заряд, что приводит к повреждению материала.
На всех отозванных автомобилях дилеры бесплатно заменят кабель заземления топливного фильтра. Процедура займёт около 30 минут.
Если ваш автомобиль попадает под отзыв, обратитесь в ближайший дилерский центр для проверки и замены элемента.
Škoda Rapid — автомобили чешского производителя Škoda Auto. Ранее такое название носили модели компании, дебютировавшие в 1935 и 1984 годах.
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