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Не буксуйте зря: один секрет для спасения авто зимой

1:38
Авто

Зима приносит не только снег и холод, но и неприятности для водителей — скользкие дороги и забуксовавшие автомобили. Что делать, если машина застряла на льду? Автоэксперты делятся простыми, но эффективными советами.

автомобиль зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль зимой

Подручные средства — ваш помощник

Если колесо автомобиля буксует на льду, первое, что можно использовать, — подручные материалы.

Например:

  • Песок, гравий или грунт — если они есть под рукой, насыпьте под колесо.
  • Соль — доступна в любом магазине, помогает растопить лед.
  • Наполнитель для кошачьего туалета — работает как песок благодаря своим абсорбирующим свойствам.

Эти простые средства увеличивают сцепление колес с поверхностью и помогают выбраться из скользкой западни.

Как действовать за рулем

Правильное управление автомобилем также играет важную роль.

Вот что советуют эксперты:

  • Переднеприводные автомобили: Плавно покачивайте рулем из стороны в сторону, чтобы шины нашли сцепление.
  • Заднеприводные машины: Держите руль прямо и раскачивайте машину движениями вперед-назад, используя инерцию.

Избегайте сильной пробуксовки колес, чтобы не ухудшить ситуацию.

Что делать, если ничего не помогает

Если под рукой нет ни песка, ни соли, используйте коврики из салона автомобиля. Просто положите их под буксующее колесо — это улучшит сцепление с дорогой и может помочь выбраться.

Застрять на льду — неприятно, но с этими советами вы сможете справиться с проблемой быстро и без лишних затрат.

Уточнения

Буксование (также пробуксовка, от нем. Büchse — букса) — проскальзывание ведущих колёс (гусеничной ленты) транспортных средств при попытке разгона из-за утраты их сцепления с поверхностью дороги. При пробуксовке колёса «вращаются, скользя, но не двигаясь с места», и поступательное перемещение транспортного средства оказывается меньше, чем в отсутствии проскальзывания, или отсутствует вообще. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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