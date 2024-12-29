Не буксуйте зря: один секрет для спасения авто зимой

Зима приносит не только снег и холод, но и неприятности для водителей — скользкие дороги и забуксовавшие автомобили. Что делать, если машина застряла на льду? Автоэксперты делятся простыми, но эффективными советами.
Если колесо автомобиля буксует на льду, первое, что можно использовать, — подручные материалы.
Например:
Эти простые средства увеличивают сцепление колес с поверхностью и помогают выбраться из скользкой западни.
Правильное управление автомобилем также играет важную роль.
Вот что советуют эксперты:
Избегайте сильной пробуксовки колес, чтобы не ухудшить ситуацию.
Если под рукой нет ни песка, ни соли, используйте коврики из салона автомобиля. Просто положите их под буксующее колесо — это улучшит сцепление с дорогой и может помочь выбраться.
Застрять на льду — неприятно, но с этими советами вы сможете справиться с проблемой быстро и без лишних затрат.
Буксование (также пробуксовка, от нем. Büchse — букса) — проскальзывание ведущих колёс (гусеничной ленты) транспортных средств при попытке разгона из-за утраты их сцепления с поверхностью дороги. При пробуксовке колёса «вращаются, скользя, но не двигаясь с места», и поступательное перемещение транспортного средства оказывается меньше, чем в отсутствии проскальзывания, или отсутствует вообще.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.