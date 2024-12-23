AITravel: 16 водителей условно погибли, действуя по команде навигатора

Доверие навигатору на смартфоне привело к гибели 16 водителей из 30 в показательном эксперименте AITravel, сообщает Telegram-канал TimesRu.
В Румынии был проведён необычный эксперимент, организованный участниками местного автоклуба совместно с владельцами автотренажёра и специалистами по искусственному интеллекту.
Суть эксперимента заключалась в том, чтобы проверить, насколько опасно полагаться на навигационные программы в незнакомых местах.
Для этого участникам предложили проехать на тренажёре-симуляторе легкового седана с автоматической коробкой передач по горной дороге, представлявшей собой серпантин из 32 поворотов длиной около 51 километра с качественным покрытием и дорожными знаками.
Перед испытуемыми:
Все 30 участников эксперимента использовали смартфон с навигатором. Однако только 4 человека просмотрели ролик на тему "Как ехать". Ещё 2 человека посмотрели бумажную карту, один из них был таксистом, а второй — дальнобойщиком.
Двигаясь по указаниям навигатора, водители доезжали до участка длиной 7 километров, заканчивающегося закрытым деревьями поворотом направо и сразу налево у обрыва.
Двигаясь со скоростью 90-100 километров в час в момент прохождения поворота, водители получали голосовую команду "резко повернуть направо" — в пропасть.
В результате:
В социальных сетях ранее писали о "слугах навигатора", которые оправдывают своё доверие программе тем, что "разгружают голову от рутины".
Комментаторы иронизируют — и для чего же люди разгружают свою "обывательскую голову — неужто для прослушивания аудиокурсов и симфоний, или "подумать о шмотках, потупить в лобовое стекло под музыку или поболтать?".
Отметим, что пресса неоднократно писала о ЧП из-за доверия навигаторам:
GPS-навигатор — устройство или программа, которые получают сигналы глобальной системы позиционирования с целью определения текущего местоположения устройства на Земле. В случае работы средств РЭБ или помех геопозиционирования, могут выдавать неверные данные.
Серпанти́н — извилистая дорога (или её участки с крутыми витками и петлями), как лента серпантин. При прокладке автомобильных дорог в горной местности устраивают особого вида кривые — симметричные серпантины с большими углами поворотов
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