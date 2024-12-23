AITravel: 16 водителей условно погибли, действуя по команде навигатора

Голос из навигатора условно убил 16 водителей резким поворотом в пропасть

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Доверие навигатору на смартфоне привело к гибели 16 водителей из 30 в показательном эксперименте AITravel, сообщает Telegram-канал TimesRu.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Агрессивная женщина в красном за рулем автомобиля

В Румынии был проведён необычный эксперимент, организованный участниками местного автоклуба совместно с владельцами автотренажёра и специалистами по искусственному интеллекту.

Суть эксперимента заключалась в том, чтобы проверить, насколько опасно полагаться на навигационные программы в незнакомых местах.

Для этого участникам предложили проехать на тренажёре-симуляторе легкового седана с автоматической коробкой передач по горной дороге, представлявшей собой серпантин из 32 поворотов длиной около 51 километра с качественным покрытием и дорожными знаками.

Перед испытуемыми:

Положили бумажную карту, Поставили монитор с роликом о проезде трассы, Разместили смартфон с установленной навигационной программой.

Все 30 участников эксперимента использовали смартфон с навигатором. Однако только 4 человека просмотрели ролик на тему "Как ехать". Ещё 2 человека посмотрели бумажную карту, один из них был таксистом, а второй — дальнобойщиком.

Двигаясь по указаниям навигатора, водители доезжали до участка длиной 7 километров, заканчивающегося закрытым деревьями поворотом направо и сразу налево у обрыва.

Двигаясь со скоростью 90-100 километров в час в момент прохождения поворота, водители получали голосовую команду "резко повернуть направо" — в пропасть.

В результате:

16 человек "улетели" в полуторакилометровую пропасть, повернув руль по команде навигатора.

5 человек успели затормозить у обрыва,

9 человек "дёрнулись", но остались на дороге и продолжили путь.

В социальных сетях ранее писали о "слугах навигатора", которые оправдывают своё доверие программе тем, что "разгружают голову от рутины".

Комментаторы иронизируют — и для чего же люди разгружают свою "обывательскую голову — неужто для прослушивания аудиокурсов и симфоний, или "подумать о шмотках, потупить в лобовое стекло под музыку или поболтать?".

Отметим, что пресса неоднократно писала о ЧП из-за доверия навигаторам:

в Индии Google-навигатор отправил троих человек в пропасть, они погибли, поверив командам программы.

В Сочи двое российских туристов едва не упали в пропасть из-за ошибки навигатора,

в Крыму погиб спортсмен, который вышел на тропу и, поверив навигатору, повернул в пропасть.

Уточнения

GPS-навигатор — устройство или программа, которые получают сигналы глобальной системы позиционирования с целью определения текущего местоположения устройства на Земле. В случае работы средств РЭБ или помех геопозиционирования, могут выдавать неверные данные.



Серпанти́н — извилистая дорога (или её участки с крутыми витками и петлями), как лента серпантин. При прокладке автомобильных дорог в горной местности устраивают особого вида кривые — симметричные серпантины с большими углами поворотов

