Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Эти нестандартные способы посадки картофеля дают потрясающий результат
Скандал в самолёте — сахалинский депутат отказался лететь в экономе
Секрет рассыпчатого плова: простая хитрость для идеального блюда
Рассказываем, почему картошка гниет рядом с луком
Зачем чистить зубы собаке и как часто это делать
Стресс — враг красивой кожи: как сохранить здоровье эпидермиса
Экономика праздников — подарки или деньги важнее
Учёные выявили кислоту, замедляющую старение мышц

АИ-95 зимой: скрытая проблема, о которой никто не говорит

2:24
Авто

Владельцы автомобилей всё чаще выбирают АИ-95, считая его более качественным и экономичным. Но в зимние морозы, несмотря на популярность "девяносто пятого", эксперты советуют отдать предпочтение АИ-92. Почему так? Об этом рассказал владелец сервисного центра по ремонту ДВС в интервью порталу njcar. ru.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Разница между АИ-92 и АИ-95: стоит ли переплачивать

Сторонники АИ-95 утверждают, что этот бензин обладает лучшей устойчивостью к детонации и повышенной экономичностью. Однако эти преимущества актуальны только для двигателей с высокой степенью сжатия. Для стандартных атмосферных моторов, если использование АИ-92 разрешено производителем, разница почти не ощущается. Переплата за "более качественное" топливо в таких случаях практически бессмысленна.

Секрет добавок: почему октановое число нестабильно

Современный бензин содержит метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), который улучшает его характеристики. Однако этот компонент имеет существенный минус — он быстро испаряется, особенно при хранении. Через несколько дней октановое число АИ-95 может снизиться, становясь ближе к АИ-92. Это делает точное определение качества топлива в баке затруднительным.

Преимущества АИ-92 зимой

Зимние условия вносят свои коррективы в выбор топлива. АИ-92 имеет лучшее воспламенение на морозе, что облегчает запуск двигателя и делает его работу стабильной. Для владельцев автомобилей это становится решающим фактором. Кроме того, АИ-92 ощутимо дешевле, что позволяет экономить без ущерба для мотора.

Исключения: когда лучше выбрать АИ-95

Для турбированных двигателей или агрегатов с высокой степенью сжатия использование АИ-92 может быть вредным, даже если это допускает производитель. Такое топливо повышает риск детонации, что сокращает срок службы мотора. В таких случаях предпочтение лучше отдавать АИ-95 или АИ-100.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Молдавия перейдёт на евро
Экономика и бизнес
Молдавия перейдёт на евро Аудио 
Невеста Григория Лепса прилетела из Лондона ради встречи с артистом
Российский шоу-бизнес
Невеста Григория Лепса прилетела из Лондона ради встречи с артистом Аудио 
Популярное
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения

Новоиспечённая невестка певицы Наташи Королёвой Мелисса Глушко отметила праздник.

Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Автомобиль ВАЗ-2106. Легендарная Шестёрка — символ советского достатка Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Молдавия перейдёт на евро
Молдавия перейдёт на евро
Последние материалы
Рассказываем, почему картошка гниет рядом с луком
Зачем чистить зубы собаке и как часто это делать
Стресс — враг красивой кожи: как сохранить здоровье эпидермиса
Экономика праздников — подарки или деньги важнее
Учёные выявили кислоту, замедляющую старение мышц
Сергей Лазарев рассказал об отношениях с Топаловым после распада группы Smash
Жители древней Месопотамии ощущали счастье в печени и любовь в ногах
Эти комнатные растения следует подкармливать в зимнее время
Диетолог выделила три фактора, способствующих набору веса в зимний период.
Морковь по-корейски: новая жизнь привычного блюда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.