АИ-95 зимой: скрытая проблема, о которой никто не говорит

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Владельцы автомобилей всё чаще выбирают АИ-95, считая его более качественным и экономичным. Но в зимние морозы, несмотря на популярность "девяносто пятого", эксперты советуют отдать предпочтение АИ-92. Почему так? Об этом рассказал владелец сервисного центра по ремонту ДВС в интервью порталу njcar. ru.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пистолет на заправке

Разница между АИ-92 и АИ-95: стоит ли переплачивать

Сторонники АИ-95 утверждают, что этот бензин обладает лучшей устойчивостью к детонации и повышенной экономичностью. Однако эти преимущества актуальны только для двигателей с высокой степенью сжатия. Для стандартных атмосферных моторов, если использование АИ-92 разрешено производителем, разница почти не ощущается. Переплата за "более качественное" топливо в таких случаях практически бессмысленна.

Секрет добавок: почему октановое число нестабильно

Современный бензин содержит метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), который улучшает его характеристики. Однако этот компонент имеет существенный минус — он быстро испаряется, особенно при хранении. Через несколько дней октановое число АИ-95 может снизиться, становясь ближе к АИ-92. Это делает точное определение качества топлива в баке затруднительным.

Преимущества АИ-92 зимой

Зимние условия вносят свои коррективы в выбор топлива. АИ-92 имеет лучшее воспламенение на морозе, что облегчает запуск двигателя и делает его работу стабильной. Для владельцев автомобилей это становится решающим фактором. Кроме того, АИ-92 ощутимо дешевле, что позволяет экономить без ущерба для мотора.

Исключения: когда лучше выбрать АИ-95

Для турбированных двигателей или агрегатов с высокой степенью сжатия использование АИ-92 может быть вредным, даже если это допускает производитель. Такое топливо повышает риск детонации, что сокращает срок службы мотора. В таких случаях предпочтение лучше отдавать АИ-95 или АИ-100.