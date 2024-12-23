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Что нельзя перевозить в авто: неожиданные запреты

2:15
Авто

Неправильная перевозка груза в автомобиле может стать причиной аварий и повлечь серьёзные штрафы. Портал njcar.ru выяснил у ГАИ, какие предметы запрещено перевозить и как правильно соблюдать правила, чтобы не оказаться нарушителем.

ёлка на крыше автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
ёлка на крыше автомобиля

Что важно знать о перевозке крупногабаритных грузов

Если груз выходит за пределы габаритов автомобиля, необходимо обозначить его специальными средствами:

  • Днём — знаком "Крупногабаритный груз".
  • В тёмное время суток или при плохой видимости — световозвращателями: белого цвета спереди и красного сзади.

Несоблюдение этих требований может обойтись в 1500–2000 рублей, а в некоторых случаях грозит лишением прав на срок до четырёх месяцев (ПДД, пункт 23.4).

Неожиданные ситуации: от охоты до дров

Перевозка туш диких животных

Если инспектор ошибочно примет вашу добычу за незаконную охоту, потребуется документальное подтверждение. За отсутствие разрешения на охоту штраф составит до 50 000 рублей.

Дрова

Транспортировка без документов, подтверждающих происхождение, влечёт штрафы:

  • Для физических лиц — 4000–5000 рублей.
  • Для организаций — до 300 000 рублей.

Домашний алкоголь и ёлки: сколько можно

  • Домашний алкоголь
    Перевозка более 10 литров без документов считается нарушением закона (статья 14.17.2 КоАП). Штраф — 3000–5000 рублей.
  • Вывоз ёлок из леса
    Такой поступок нарушает экологические нормы. Штрафы составляют от 20 000 до 40 000 рублей (статья 8.28 КоАП).

Велосипеды, лыжи и багажники: как избежать штрафов

Специальные багажники для перевозки велосипедов или горнолыжного снаряжения часто закрывают номерной знак автомобиля. Это нарушение ПДД, за которое грозит штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок до трёх месяцев.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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