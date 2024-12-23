Что нельзя перевозить в авто: неожиданные запреты

Неправильная перевозка груза в автомобиле может стать причиной аварий и повлечь серьёзные штрафы. Портал njcar.ru выяснил у ГАИ, какие предметы запрещено перевозить и как правильно соблюдать правила, чтобы не оказаться нарушителем.
Если груз выходит за пределы габаритов автомобиля, необходимо обозначить его специальными средствами:
Несоблюдение этих требований может обойтись в 1500–2000 рублей, а в некоторых случаях грозит лишением прав на срок до четырёх месяцев (ПДД, пункт 23.4).
Перевозка туш диких животных
Если инспектор ошибочно примет вашу добычу за незаконную охоту, потребуется документальное подтверждение. За отсутствие разрешения на охоту штраф составит до 50 000 рублей.
Дрова
Транспортировка без документов, подтверждающих происхождение, влечёт штрафы:
Специальные багажники для перевозки велосипедов или горнолыжного снаряжения часто закрывают номерной знак автомобиля. Это нарушение ПДД, за которое грозит штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок до трёх месяцев.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Новоиспечённая невестка певицы Наташи Королёвой Мелисса Глушко отметила праздник.