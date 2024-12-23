Щетки стеклоочистителей: как сохранить их эффективность в мороз

Зима приносит водителям не только живописные пейзажи, но и проблемы, связанные с безопасностью на дорогах. Налипший снег и лёд на щетках стеклоочистителей становятся причиной плохой видимости, создавая реальную угрозу аварийных ситуаций. Особенно опасны полосы и пятна на стекле, которые могут скрывать пешеходов или автомобили в слепой зоне.
Проблема налипания снега и льда возникает из-за разницы температур на поверхности стекла. Там, где работает отопитель, снег тает, превращаясь в воду, которая затем замерзает на более холодных участках стекла, формируя ледяные наросты. Этот процесс повторяется, снижая эффективность щеток и ухудшая видимость.
Каждый водитель, хоть раз останавливавшийся на обочине, чтобы вручную очистить щетки, знает, как это утомительно и небезопасно. Своевременные профилактические меры избавляют от лишних хлопот, снижая вероятность аварий на дороге.
Подготовьте автомобиль заранее и следуйте этим простым советам, чтобы зимние поездки были безопасными и комфортными.
Стеклоочиститель (простореч. "дворники") — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств).
Новоиспечённая невестка певицы Наташи Королёвой Мелисса Глушко отметила праздник.