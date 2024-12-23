Во Владивостоке украсили автомобиль гирляндами: восторг и критика

1:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Во Владивостоке один из автолюбителей креативно подошёл к подготовке к Новому году, покрыв свой автомобиль светящимися гирляндами. Его седан теперь не только перемещается по городу, но и буквально сияет, вызывая восторг у окружающих.

Фото: vostokmedia by dpsvl, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль

Город активно готовится к праздникам: на улицах появляются новогодние украшения, и некоторые жители поддерживают атмосферу на своих автомобилях. Однако, несмотря на восторженные отклики, не обошлось без критики.

Не все оценили творческий подход водителя. В комментариях к фото машины, опубликованным в интернете, мнения разделились:

"Креативно, но попахивает колхозом", — пишут одни.

"Эффектно, но водитель, скорее всего, нарушает ПДД", — напоминают другие.

Действительно, использование светящихся элементов, не предусмотренных конструкцией автомобиля, может стать поводом для привлечения к административной ответственности, сообщает vostokmedia.com.