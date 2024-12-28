Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красный, зелёный или репчатый: выбираем лучший лук
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Любовь Успенская высказалась о 35-летней дочери: она здорова
Самая глубокая впадина на Земле: Антарктида раскрывает тайны
Как сделать локоны, которые будут держаться сутки
Как правильно мыть натяжные потолки
Эти цветы растут даже в тени и радуют долгие годы
Порадуйте себя и близких вьетнамскими блинчиками. Они подойдут и для завтрака, и для ужина
Киев может готовить провокации на ядерных объектах Украины или России

Hyundai Palisade второго поколения: девять мест и новые технологии

3:27
Авто

Кроссовер Hyundai Palisade в новом, втором поколении стал ещё больше и впервые получил девятиместную версию. На домашнем рынке в Корее уже раскрыты основные характеристики модели, а местные дилеры начали принимать заказы.

Hyundai_Palisade
Фото: wikipediа by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai_Palisade

Эволюция дизайна

Новый Palisade выглядит ещё более внушительно.

Основные изменения:

Передняя часть: светодиодные секции ходовых огней выстроены вертикально, как и задние фонари; фары стали двухэтажными, радиаторная решётка — шире.
Боковой профиль: арки колес получили квадратные выштамповки.
Колеса: впервые доступны 21-дюймовые диски (также предлагаются 18- и 20-дюймовые).
Габариты кроссовера увеличились:

  • длина — 5060 мм (+65 мм);
  • ширина — 1980 мм (+5 мм);
  • высота — 1805 мм (+55 мм);
  • колесная база — 2970 мм (+70 мм).

Интерьер: технологичность и комфорт

В салоне установлен изогнутый дисплей, интегрированный в новую переднюю панель. Подрулевой рычажок заменил кнопочный пульт управления коробкой передач, а на "парящем" боксе-подлокотнике расположились:

  • подстаканники,
  • беспроводная зарядка,
  • USB-порты.

Базовая версия рассчитана на девять мест, благодаря складному боксу-подлокотнику в первом ряду. Это решение позволяет модели попадать в категорию "автобусов", что даёт налоговые льготы. Более дорогие версии — семиместные, с раздельными сиденьями во втором ряду, оснащёнными функцией массажа.

Оснащение и технологии

В зависимости от комплектации, Palisade предлагает:

  1. систему аутентификации по отпечатку пальца,
  2. регистратор с функцией записи на парковке (до 4 дней),
  3. два люка в крыше,
  4. систему дистанционной парковки через смартфон,
  5. проекционный дисплей,
  6. адаптивный круиз-контроль,
  7. усовершенствованную подвеску с датчиками, обеспечивающую комфортное движение.

Технические характеристики

От дизельного двигателя 2.2 отказались, а версия с атмосферным V6 3.8 GDI пока под вопросом.

В гамме представлены:

  • Турбированный бензиновый двигатель 2.5 Smartstream (281 л. с.) с восьмиступенчатым автоматом.
  • Гибридный вариант с 2.5 турбодвигателем (262 л. с.), электромотором (73 л. с.) и совокупной мощностью 334 л. с. Гибрид получил шестиступенчатый автомат.

Обе версии доступны с передним или полным приводом.

Цены и старт продаж

В Корее цены на Palisade начинаются от 43 830 000 вон (около 3,15 млн рублей), а гибрид обойдётся минимум в 49 820 000 вон (3,6 млн рублей). Бензиновые версии поступят к клиентам в январе 2025 года, гибриды — в первой половине года.

Уточнения

Hyundai Palisade — полноразмерный кроссовер южнокорейского автопроизводителя Hyundai.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Российский шоу-бизнес
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста Аудио 
В Испании считают, что Россия в будущем может резко сократить экспорт газа
Экономика и бизнес
В Испании считают, что Россия в будущем может резко сократить экспорт газа Аудио 
Чем опрыскивать мебель, чтобы кошка перестала её портить? Вам поможет простое средство
Домашние животные
Чем опрыскивать мебель, чтобы кошка перестала её портить? Вам поможет простое средство Аудио 
Популярное
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.

Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Сводка с фронта: грядёт битва за Днепропетровск, Зеленский продолжает убивать несуществующих корейцев Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд
Нежный минтай в кляре: рецепт, который вы полюбите
Какие семена нужно высеять уже в декабре, чтобы успеть к весне
Какие семена нужно высеять уже в декабре, чтобы успеть к весне
Последние материалы
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Любовь Успенская высказалась о 35-летней дочери: она здорова
Самая глубокая впадина на Земле: Антарктида раскрывает тайны
Как сделать локоны, которые будут держаться сутки
Как правильно мыть натяжные потолки
Эти цветы растут даже в тени и радуют долгие годы
Порадуйте себя и близких вьетнамскими блинчиками. Они подойдут и для завтрака, и для ужина
Киев может готовить провокации на ядерных объектах Украины или России
Никас Сафронов уже десять лет страдает бессонницей
Беременная Заворотнюк прилетела в Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.