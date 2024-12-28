Hyundai Palisade второго поколения: девять мест и новые технологии

Кроссовер Hyundai Palisade в новом, втором поколении стал ещё больше и впервые получил девятиместную версию. На домашнем рынке в Корее уже раскрыты основные характеристики модели, а местные дилеры начали принимать заказы.
Новый Palisade выглядит ещё более внушительно.
Основные изменения:
Передняя часть: светодиодные секции ходовых огней выстроены вертикально, как и задние фонари; фары стали двухэтажными, радиаторная решётка — шире.
Боковой профиль: арки колес получили квадратные выштамповки.
Колеса: впервые доступны 21-дюймовые диски (также предлагаются 18- и 20-дюймовые).
Габариты кроссовера увеличились:
Интерьер: технологичность и комфорт
В салоне установлен изогнутый дисплей, интегрированный в новую переднюю панель. Подрулевой рычажок заменил кнопочный пульт управления коробкой передач, а на "парящем" боксе-подлокотнике расположились:
Базовая версия рассчитана на девять мест, благодаря складному боксу-подлокотнику в первом ряду. Это решение позволяет модели попадать в категорию "автобусов", что даёт налоговые льготы. Более дорогие версии — семиместные, с раздельными сиденьями во втором ряду, оснащёнными функцией массажа.
В зависимости от комплектации, Palisade предлагает:
От дизельного двигателя 2.2 отказались, а версия с атмосферным V6 3.8 GDI пока под вопросом.
В гамме представлены:
Обе версии доступны с передним или полным приводом.
В Корее цены на Palisade начинаются от 43 830 000 вон (около 3,15 млн рублей), а гибрид обойдётся минимум в 49 820 000 вон (3,6 млн рублей). Бензиновые версии поступят к клиентам в январе 2025 года, гибриды — в первой половине года.
Hyundai Palisade — полноразмерный кроссовер южнокорейского автопроизводителя Hyundai.
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