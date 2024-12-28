Hyundai Palisade второго поколения: девять мест и новые технологии

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Кроссовер Hyundai Palisade в новом, втором поколении стал ещё больше и впервые получил девятиместную версию. На домашнем рынке в Корее уже раскрыты основные характеристики модели, а местные дилеры начали принимать заказы.

Фото: wikipediа by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai_Palisade

Эволюция дизайна

Новый Palisade выглядит ещё более внушительно.

Основные изменения:

Передняя часть: светодиодные секции ходовых огней выстроены вертикально, как и задние фонари; фары стали двухэтажными, радиаторная решётка — шире.

Боковой профиль: арки колес получили квадратные выштамповки.

Колеса: впервые доступны 21-дюймовые диски (также предлагаются 18- и 20-дюймовые).

Габариты кроссовера увеличились:

длина — 5060 мм (+65 мм);

ширина — 1980 мм (+5 мм);

высота — 1805 мм (+55 мм);

колесная база — 2970 мм (+70 мм).

Интерьер: технологичность и комфорт

В салоне установлен изогнутый дисплей, интегрированный в новую переднюю панель. Подрулевой рычажок заменил кнопочный пульт управления коробкой передач, а на "парящем" боксе-подлокотнике расположились:

подстаканники,

беспроводная зарядка,

USB-порты.

Базовая версия рассчитана на девять мест, благодаря складному боксу-подлокотнику в первом ряду. Это решение позволяет модели попадать в категорию "автобусов", что даёт налоговые льготы. Более дорогие версии — семиместные, с раздельными сиденьями во втором ряду, оснащёнными функцией массажа.

Оснащение и технологии

В зависимости от комплектации, Palisade предлагает:

систему аутентификации по отпечатку пальца, регистратор с функцией записи на парковке (до 4 дней), два люка в крыше, систему дистанционной парковки через смартфон, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, усовершенствованную подвеску с датчиками, обеспечивающую комфортное движение.

Технические характеристики

От дизельного двигателя 2.2 отказались, а версия с атмосферным V6 3.8 GDI пока под вопросом.

В гамме представлены:

Турбированный бензиновый двигатель 2.5 Smartstream (281 л. с.) с восьмиступенчатым автоматом.

Гибридный вариант с 2.5 турбодвигателем (262 л. с.), электромотором (73 л. с.) и совокупной мощностью 334 л. с. Гибрид получил шестиступенчатый автомат.

Обе версии доступны с передним или полным приводом.

Цены и старт продаж

В Корее цены на Palisade начинаются от 43 830 000 вон (около 3,15 млн рублей), а гибрид обойдётся минимум в 49 820 000 вон (3,6 млн рублей). Бензиновые версии поступят к клиентам в январе 2025 года, гибриды — в первой половине года.

Уточнения

Hyundai Palisade — полноразмерный кроссовер южнокорейского автопроизводителя Hyundai.



