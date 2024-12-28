Как недобросовестные схемы ОСАГО влияют на рынок автострахования

ОСАГО — обязательный документ для каждого автовладельца, но именно с ним часто возникают проблемы. Высокая стоимость страховки иногда приводит к нарушениям при её оформлении. Центробанк раскрыл, в каких регионах такие схемы встречаются чаще всего.
По данным Центробанка на 1 октября текущего года, наибольшее количество нарушений при оформлении ОСАГО зафиксировано в следующих регионах:
Эти территории входят в так называемую "красную" зону, где масштабы недобросовестных действий наиболее значительны.
Чуть меньше нарушений зарегистрировано в регионах, которые близки к "красной" зоне:
Согласно данным Центробанка, на эти регионы приходится 3,01% страховых премий по ОСАГО, однако доля выплат составляет 5,66% от общего объема по стране, что значительно превышает нормативные показатели.
Повышение ключевой ставки также сказалось на других аспектах автомобильного рынка. Например, эксперты отмечают спад в сфере автокредитования: многие автовладельцы стали отказываться от заемных средств для покупки автомобилей. Прогнозы специалистов указывают на дальнейшее снижение активности в этом сегменте, в то время как Центробанк пока не планирует снижать ключевую ставку.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.
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