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Как недобросовестные схемы ОСАГО влияют на рынок автострахования

1:39
Авто

ОСАГО — обязательный документ для каждого автовладельца, но именно с ним часто возникают проблемы. Высокая стоимость страховки иногда приводит к нарушениям при её оформлении. Центробанк раскрыл, в каких регионах такие схемы встречаются чаще всего.

Попавшая в ДТП женщина говорит по телефону
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Попавшая в ДТП женщина говорит по телефону

Лидеры "красной зоны"

По данным Центробанка на 1 октября текущего года, наибольшее количество нарушений при оформлении ОСАГО зафиксировано в следующих регионах:

  • Ингушетия;
  • Чечня;
  • Дагестан;
  • Новосибирская область.

Эти территории входят в так называемую "красную" зону, где масштабы недобросовестных действий наиболее значительны.

Регионы риска

Чуть меньше нарушений зарегистрировано в регионах, которые близки к "красной" зоне:

  • Липецкая область;
  • Ульяновская область;
  • Карачаево-Черкесия;
  • Приморский край.

Согласно данным Центробанка, на эти регионы приходится 3,01% страховых премий по ОСАГО, однако доля выплат составляет 5,66% от общего объема по стране, что значительно превышает нормативные показатели.

Влияние экономической ситуации

Повышение ключевой ставки также сказалось на других аспектах автомобильного рынка. Например, эксперты отмечают спад в сфере автокредитования: многие автовладельцы стали отказываться от заемных средств для покупки автомобилей. Прогнозы специалистов указывают на дальнейшее снижение активности в этом сегменте, в то время как Центробанк пока не планирует снижать ключевую ставку.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств  — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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