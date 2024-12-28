Где выгоднее купить моторное масло: исследование за 5 лет

Аналитики агентства "Автостат" провели исследование, чтобы узнать, где жители России приобретают моторное масло для своих автомобилей и как изменились их предпочтения за последние пять лет. Для анализа использовались данные опросов, проведённых в 2019 и 2024 годах.
Единственной категорией, которая продемонстрировала существенный рост, стали интернет-площадки. За пять лет их доля выросла почти в три раза — с 7,2% до 20,6%. Это подтверждает тренд на цифровизацию покупок, в том числе товаров для автомобилей.
Интересно, что авторынки сохраняют стабильность: их доля за пять лет осталась неизменной — 3,2%.
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
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