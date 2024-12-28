Где выгоднее купить моторное масло: исследование за 5 лет

1:45 Your browser does not support the audio element. Авто

Аналитики агентства "Автостат" провели исследование, чтобы узнать, где жители России приобретают моторное масло для своих автомобилей и как изменились их предпочтения за последние пять лет. Для анализа использовались данные опросов, проведённых в 2019 и 2024 годах.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Моторное масло

Основные изменения

Магазины автозапчастей остаются самым популярным местом для покупки моторного масла, однако их доля за последние пять лет снизилась с 50,6% до 42,3%.

Официальные автодилеры также потеряли часть клиентов: в 2019 году у них масло покупали 12,3% автомобилистов, а в 2024 году — лишь 9,7%.

Гипермаркеты показали ещё более значительное снижение — с 4,4% до 2,4%.

Незначительное сокращение (менее 0,5 п. п.) наблюдается среди покупателей, выбирающих автозаправки, независимые СТО и сервисы экспресс-замены масла.

Рост популярности интернет-магазинов

Единственной категорией, которая продемонстрировала существенный рост, стали интернет-площадки. За пять лет их доля выросла почти в три раза — с 7,2% до 20,6%. Это подтверждает тренд на цифровизацию покупок, в том числе товаров для автомобилей.

Интересно, что авторынки сохраняют стабильность: их доля за пять лет осталась неизменной — 3,2%.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.



