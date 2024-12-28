Новая практика ОСАГО: что будет с теми, кто злоупотребляет правами

Пресс-служба компании "Росгосстрах" сообщила о внедрении новой стратегии в борьбе с недобросовестными автовладельцами, которые отказываются от ремонта по ОСАГО, злоупотребляя правом на денежную компенсацию. Юристы компании уже добились нескольких судебных решений, обязавших потребителей предоставить транспортные средства для ремонта.
Согласно закону об ОСАГО, приоритетной формой возмещения ущерба является ремонт автомобиля, организуемый страховщиком. Однако на практике некоторые владельцы намеренно отказываются от ремонта, создавая для страховщика правовую неопределенность.
Суды всё чаще поддерживают позицию "Росгосстраха".
Примеры недавних решений:
Директор Правового департамента ПАО СК "Росгосстрах" Евгений Суховеев отметил:
"Новая судебная практика восстанавливает баланс интересов сторон в договорах ОСАГО. Потребитель обязан действовать добросовестно, предоставляя возможность страховщику выполнить обязательства. Уклонение от ремонта — это не только нарушение договора, но и попытка получить необоснованную компенсацию".
Компания продолжит развивать правоприменительную практику, защищая свои интересы и гарантируя соблюдение принципов добросовестности в сфере ОСАГО.
Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.
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