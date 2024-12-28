Новая практика ОСАГО: что будет с теми, кто злоупотребляет правами

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Пресс-служба компании "Росгосстрах" сообщила о внедрении новой стратегии в борьбе с недобросовестными автовладельцами, которые отказываются от ремонта по ОСАГО, злоупотребляя правом на денежную компенсацию. Юристы компании уже добились нескольких судебных решений, обязавших потребителей предоставить транспортные средства для ремонта.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain подъем автомобиля

Злоупотребления и мошенничество

Согласно закону об ОСАГО, приоритетной формой возмещения ущерба является ремонт автомобиля, организуемый страховщиком. Однако на практике некоторые владельцы намеренно отказываются от ремонта, создавая для страховщика правовую неопределенность.

Проблемы, возникающие при отказе от ремонта:

Страховщики не могут исполнить обязательства в установленные сроки.

В ряде случаев выявляются признаки страхового мошенничества: инсценировки или сознательно спровоцированные

ДТП с целью получения денежной компенсации.

Судебные решения

Суды всё чаще поддерживают позицию "Росгосстраха".

Примеры недавних решений:

Копейский городской суд Челябинской области обязал двух потребителей предоставить автомобили для ремонта, признав их действия незаконными. Аргаяшский районный суд указал, что уклонение от ремонта нарушает интересы страховщика (дело № 2-1132/2024). Усманский районный суд Липецкой области квалифицировал отказ от ремонта как злоупотребление правом, препятствующее исполнению обязательств страховщика.

Комментарий эксперта

Директор Правового департамента ПАО СК "Росгосстрах" Евгений Суховеев отметил:

"Новая судебная практика восстанавливает баланс интересов сторон в договорах ОСАГО. Потребитель обязан действовать добросовестно, предоставляя возможность страховщику выполнить обязательства. Уклонение от ремонта — это не только нарушение договора, но и попытка получить необоснованную компенсацию".

Компания продолжит развивать правоприменительную практику, защищая свои интересы и гарантируя соблюдение принципов добросовестности в сфере ОСАГО.

Уточнения

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.



