Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Катастрофа для фигуры: 9 вещей, которые визуально делают вас полнее
Скумбрия вместо курицы: новый взгляд на классический салат
Каменные орудия возрастом в миллионы лет найдены в Дагестане
Как сон делает вас сильнее: факты о тренировках и отдыхе
Как понять, что растениям не хватает йода? Названы основные признаки
Биологическое бессмертие: что стоит за способностью медузы жить вечно
Маврикий оказался под угрозой: на пляжах нашли опасных медуз
Ошибки в общении с собаками: взгляд в глаза и его последствия
Три растения для сада, которые зацветут без лишних забот

Новая практика ОСАГО: что будет с теми, кто злоупотребляет правами

2:18
Авто

Пресс-служба компании "Росгосстрах" сообщила о внедрении новой стратегии в борьбе с недобросовестными автовладельцами, которые отказываются от ремонта по ОСАГО, злоупотребляя правом на денежную компенсацию. Юристы компании уже добились нескольких судебных решений, обязавших потребителей предоставить транспортные средства для ремонта.

подъем автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
подъем автомобиля

Злоупотребления и мошенничество

Согласно закону об ОСАГО, приоритетной формой возмещения ущерба является ремонт автомобиля, организуемый страховщиком. Однако на практике некоторые владельцы намеренно отказываются от ремонта, создавая для страховщика правовую неопределенность.

Проблемы, возникающие при отказе от ремонта:

  • Страховщики не могут исполнить обязательства в установленные сроки.
  • В ряде случаев выявляются признаки страхового мошенничества: инсценировки или сознательно спровоцированные
  • ДТП с целью получения денежной компенсации.

Судебные решения

Суды всё чаще поддерживают позицию "Росгосстраха".

Примеры недавних решений:

  1. Копейский городской суд Челябинской области обязал двух потребителей предоставить автомобили для ремонта, признав их действия незаконными.
  2. Аргаяшский районный суд указал, что уклонение от ремонта нарушает интересы страховщика (дело № 2-1132/2024).
  3. Усманский районный суд Липецкой области квалифицировал отказ от ремонта как злоупотребление правом, препятствующее исполнению обязательств страховщика.

Комментарий эксперта

Директор Правового департамента ПАО СК "Росгосстрах" Евгений Суховеев отметил:

"Новая судебная практика восстанавливает баланс интересов сторон в договорах ОСАГО. Потребитель обязан действовать добросовестно, предоставляя возможность страховщику выполнить обязательства. Уклонение от ремонта — это не только нарушение договора, но и попытка получить необоснованную компенсацию".

Компания продолжит развивать правоприменительную практику, защищая свои интересы и гарантируя соблюдение принципов добросовестности в сфере ОСАГО.

Уточнения

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
В Испании считают, что Россия в будущем может резко сократить экспорт газа
Экономика и бизнес
В Испании считают, что Россия в будущем может резко сократить экспорт газа Аудио 
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд Аудио 
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Садоводство, цветоводство
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая Аудио 
Популярное
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.

Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Мотоцикл Паннония. Легендарный венгерский железный конь на русских просторах Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд
Нежный минтай в кляре: рецепт, который вы полюбите
Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта
Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта
Последние материалы
Катастрофа для фигуры: 9 вещей, которые визуально делают вас полнее
Скумбрия вместо курицы: новый взгляд на классический салат
Новая практика ОСАГО: что будет с теми, кто злоупотребляет правами
Каменные орудия возрастом в миллионы лет найдены в Дагестане
Как сон делает вас сильнее: факты о тренировках и отдыхе
Как понять, что растениям не хватает йода? Названы основные признаки
Биологическое бессмертие: что стоит за способностью медузы жить вечно
Маврикий оказался под угрозой: на пляжах нашли опасных медуз
Ошибки в общении с собаками: взгляд в глаза и его последствия
Три растения для сада, которые зацветут без лишних забот
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.