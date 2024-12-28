ОСАГО дешевеет, но каско дорожает: как изменился рынок автострахования

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

В России за последний год средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 7%. Такие данные представил финансовый маркетплейс "Сравни".

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Страховой агент в процессе рассмотрения претензии по ДТП

Цены на ОСАГО

По информации маркетплейса, средняя стоимость полиса ОСАГО в 2024 году составила 6 593 рубля, что на 7% ниже показателя прошлого года.

Интересной деталью стала разница в ценах на один и тот же автомобиль у разных страховых компаний — она достигла 3 314 рублей. Это подчёркивает важность сравнения предложений перед покупкой полиса.

Популярность каско выросла

В то же время спрос на каско в России вырос в 4,5 раза. Средняя стоимость этого вида страхования составила 42 208 рублей, что на 16% превышает показатели прошлого года.

Аналитики связывают такую динамику с растущей потребностью автовладельцев в более полном страховом покрытии, что может быть обусловлено увеличением стоимости ремонта и замены автомобилей.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.



