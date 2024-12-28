ОСАГО дешевеет, но каско дорожает: как изменился рынок автострахования

В России за последний год средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 7%. Такие данные представил финансовый маркетплейс "Сравни".
По информации маркетплейса, средняя стоимость полиса ОСАГО в 2024 году составила 6 593 рубля, что на 7% ниже показателя прошлого года.
Интересной деталью стала разница в ценах на один и тот же автомобиль у разных страховых компаний — она достигла 3 314 рублей. Это подчёркивает важность сравнения предложений перед покупкой полиса.
В то же время спрос на каско в России вырос в 4,5 раза. Средняя стоимость этого вида страхования составила 42 208 рублей, что на 16% превышает показатели прошлого года.
Аналитики связывают такую динамику с растущей потребностью автовладельцев в более полном страховом покрытии, что может быть обусловлено увеличением стоимости ремонта и замены автомобилей.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.
Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.