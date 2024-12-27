Вторичный рынок России: почему поиск автомобиля стал сложнее

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Руководитель "Союза профессионалов авторынка" Вадим Адиев, перекуп и автоподборщик с 20-летним опытом, рассказал, почему вторичный рынок автомобилей в России переполняется машинами низкого качества.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Парковка с автомобилями

Главные причины: рост цен и изменившиеся предпочтения

Эксперт объяснил, что цены на новые и подержанные автомобили значительно выросли.

На это повлияли:

Увеличение утилизационного сбора. Это повышение отразилось на стоимости как новых, так и подержанных машин.

Рост ключевой ставки ЦБ. Из-за удорожания кредитов покупка автомобиля стала менее доступной.

Привлекательные условия по вкладам. Люди предпочитают копить деньги, откладывая покупку транспорта.

Эти факторы привели к тому, что владельцы стали дольше эксплуатировать свои машины, выбирая ремонт вместо покупки нового авто. Это создало дефицит качественных предложений на вторичном рынке, где вместо ликвидных автомобилей всё чаще появляются автомобили с проблемной историей или значительным износом.

Увеличение числа проверок

Согласно данным сервиса "Автокод Профи", количество проверок автомобилей на вторичном рынке заметно растёт. Например, в ноябре этот показатель увеличился на 5% по сравнению с октябрём.

"Найти ликвидный автомобиль становится сложнее, — отмечает Вадим Адиев. — Из-за этого профессионалы рынка вынуждены проводить больше проверок, чтобы удостовериться в качестве приобретаемой машины".

Уточнения

Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара. Может включаться в стоимость товара, взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией.



