Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финансовая свобода! Подсчитано, сколько нужно денег, чтобы жить на проценты от банковского вклада
Как карандаш помогает при царапинах и мелочах в салоне
Почему вы чувствуете дискомфорт во время месячных: ошибки которые могут стоить вам здоровья
Идеи для украшения сада, которые делают Новый год по-настоящему волшебным
Отечность после праздников: 7 способов вернуть свежесть за один день
Какие семена нужно высеять уже в декабре, чтобы успеть к весне
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Чем грозят лампы накаливания на искусственных ёлках
Инсайд от Кети Топурия: на каких частных вечеринках выступают российские артисты 

Вторичный рынок России: почему поиск автомобиля стал сложнее

1:37
Авто

Руководитель "Союза профессионалов авторынка" Вадим Адиев, перекуп и автоподборщик с 20-летним опытом, рассказал, почему вторичный рынок автомобилей в России переполняется машинами низкого качества.

Парковка с автомобилями
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Парковка с автомобилями

Главные причины: рост цен и изменившиеся предпочтения

Эксперт объяснил, что цены на новые и подержанные автомобили значительно выросли.

На это повлияли:

  • Увеличение утилизационного сбора. Это повышение отразилось на стоимости как новых, так и подержанных машин.
  • Рост ключевой ставки ЦБ. Из-за удорожания кредитов покупка автомобиля стала менее доступной.
  • Привлекательные условия по вкладам. Люди предпочитают копить деньги, откладывая покупку транспорта.

Эти факторы привели к тому, что владельцы стали дольше эксплуатировать свои машины, выбирая ремонт вместо покупки нового авто. Это создало дефицит качественных предложений на вторичном рынке, где вместо ликвидных автомобилей всё чаще появляются автомобили с проблемной историей или значительным износом.

Увеличение числа проверок

Согласно данным сервиса "Автокод Профи", количество проверок автомобилей на вторичном рынке заметно растёт. Например, в ноябре этот показатель увеличился на 5% по сравнению с октябрём.

"Найти ликвидный автомобиль становится сложнее, — отмечает Вадим Адиев. — Из-за этого профессионалы рынка вынуждены проводить больше проверок, чтобы удостовериться в качестве приобретаемой машины".

Уточнения

Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара. Может включаться в стоимость товара, взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой
Садоводство, цветоводство
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой Аудио 
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Авто
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей Аудио 
Доктор Мясников развеял популярный миф о сливочном масле
Еда и рецепты
Доктор Мясников развеял популярный миф о сливочном масле Аудио 
Популярное
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста

Баскетболист Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря 2024 года.

Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова Можно ли покупать машину, которая использовалась в такси или каршеринге? Дмитрий Плотников Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
ECONews: Россия может резко сократить экспорт газа из-за перехода на белый водород
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Последние материалы
В России заработает обновлённый лесной реестр
Вред человеческой еды для кошек: что важно знать
Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики
Цветы, которые не погибнут, даже если вы забудете о них
Куриная грудка с секретом: попробуйте этот рецепт и удивитесь
Назван способ сжечь максимальное количество калорий за 4 минуты
Польза солёного воздуха для вашего организма: дышите свободно и забудьте о болезнях
Перцы для кулинарии и заготовок: лучшие сорта сезона
Новогодний бонус: российским пенсионерам досрочно выплатят пенсии
Мирные переговоры по Украине в 2025 году: где могут быть подписаны первые соглашения?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.