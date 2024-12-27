Складские запасы: хватит ли автомобилей до марта

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Последняя рабочая неделя года — время подводить итоги и строить прогнозы. Эксперты утверждают, что в 2024 году на российском рынке будет реализовано около 1,6 млн новых автомобилей. Однако запасы на складах дилеров, накопленные еще в конце 2023 года, до сих пор не исчерпаны. Автоэксперт выяснил у ключевых игроков рынка, на сколько хватит этих машин и чего ожидать в 2025 году.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка новой машины в автосалоне

Объемы на складах: хватит ли запасов

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, утверждает, что складов пока достаточно, но ситуация неоднородна.

«Действительно, сейчас на складах машин достаточно много. Однако цены на автомобили, находящиеся в факторинге, могут изменяться до момента выкупа их дилером. Даже если запасы продержатся до февраля—марта 2025 года, это не гарантирует сохранения текущих цен», — поясняет эксперт.

Особенно это касается автомобилей, ввозимых по схеме параллельного импорта. Уже сейчас ликвидные позиции раскупаются, а новые машины поступают с учетом повышенного утильсбора и нового курса валют.

Уменьшение складских остатков

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров, отмечает, что многие дилеры начали сокращать объемы хранения с осени 2024 года.

«Переход с большими остатками в низкий сезон января—февраля может привести к финансовым потерям. Январские продажи обычно составляют лишь половину от декабрьских. Текущих запасов должно хватить до середины марта, но ситуация по брендам и моделям разнится. Некоторые автомобили могут стать дефицитными уже в начале года».

Давление на дилеров

Сопредседатель Совета директоров «Тринити Моторс» Григорий Былов, подчеркивает, что давление складов заметно усилилось.

«Спрос падает, а необходимость выполнения обязательств перед банками снижает маржинальность. К тому же, вероятно, изменится налогообложение, что добавит дилерам проблем. Тем не менее, рынок уже не раз сталкивался с подобными вызовами».

Что ждет рынок в 2025 году

Эксперты сходятся во мнении, что значительная часть автомобилей по старым ценам исчезнет с рынка уже в январе. На фоне этого дилеры прогнозируют рост цен и возможный дефицит на отдельные модели.