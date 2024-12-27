Складские запасы: хватит ли автомобилей до марта

Последняя рабочая неделя года — время подводить итоги и строить прогнозы. Эксперты утверждают, что в 2024 году на российском рынке будет реализовано около 1,6 млн новых автомобилей. Однако запасы на складах дилеров, накопленные еще в конце 2023 года, до сих пор не исчерпаны. Автоэксперт выяснил у ключевых игроков рынка, на сколько хватит этих машин и чего ожидать в 2025 году.
Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, утверждает, что складов пока достаточно, но ситуация неоднородна.
«Действительно, сейчас на складах машин достаточно много. Однако цены на автомобили, находящиеся в факторинге, могут изменяться до момента выкупа их дилером. Даже если запасы продержатся до февраля—марта 2025 года, это не гарантирует сохранения текущих цен», — поясняет эксперт.
Особенно это касается автомобилей, ввозимых по схеме параллельного импорта. Уже сейчас ликвидные позиции раскупаются, а новые машины поступают с учетом повышенного утильсбора и нового курса валют.
Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров, отмечает, что многие дилеры начали сокращать объемы хранения с осени 2024 года.
«Переход с большими остатками в низкий сезон января—февраля может привести к финансовым потерям. Январские продажи обычно составляют лишь половину от декабрьских. Текущих запасов должно хватить до середины марта, но ситуация по брендам и моделям разнится. Некоторые автомобили могут стать дефицитными уже в начале года».
Сопредседатель Совета директоров «Тринити Моторс» Григорий Былов, подчеркивает, что давление складов заметно усилилось.
«Спрос падает, а необходимость выполнения обязательств перед банками снижает маржинальность. К тому же, вероятно, изменится налогообложение, что добавит дилерам проблем. Тем не менее, рынок уже не раз сталкивался с подобными вызовами».
Эксперты сходятся во мнении, что значительная часть автомобилей по старым ценам исчезнет с рынка уже в январе. На фоне этого дилеры прогнозируют рост цен и возможный дефицит на отдельные модели.
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