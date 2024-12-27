Ситуация на заправке: кто оплатит ущерб за неверное топливо

Ошибочное использование дизельного топлива в бензиновом двигателе — серьёзная ситуация, требующая оперативных действий. Представитель одной из сетевых АЗС рассказал, как минимизировать последствия и вернуть деньги за ущерб.
Если вы обнаружили ошибку до того, как запустили двигатель, действуйте немедленно:
Если вы заметили признаки использования дизельного топлива уже на ходу, важно быстро остановить автомобиль. Признаки могут включать:
Ваши действия:
При подтверждении ошибки АЗС расходы на ремонт могут быть компенсированы. Для этого важно сохранить чеки, провести экспертизу и обратиться за возмещением убытков.
Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок.
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