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Ситуация на заправке: кто оплатит ущерб за неверное топливо

1:31
Авто

Ошибочное использование дизельного топлива в бензиновом двигателе — серьёзная ситуация, требующая оперативных действий. Представитель одной из сетевых АЗС рассказал, как минимизировать последствия и вернуть деньги за ущерб.

Газпром
Фото: commons.wikimedia.org by NIS ad, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Газпром

Первый случай: ошибка до запуска двигателя

Если вы обнаружили ошибку до того, как запустили двигатель, действуйте немедленно:

  1. Не запускайте мотор. Это главное правило, так как запуск усугубит последствия.
  2. Обратитесь к сотрудникам АЗС. Если ошибка допущена ими, они могут нести ответственность.
  3. Вызовите эвакуатор. Отправьте автомобиль в автосервис, где специалисты проведут промывку топливной системы и замену дизельного топлива на бензин.

Второй случай: ошибка в процессе движения

Если вы заметили признаки использования дизельного топлива уже на ходу, важно быстро остановить автомобиль. Признаки могут включать:

  • потерю мощности двигателя;
  • появление дыма из выхлопной трубы;
  • нестабильную работу мотора.

Ваши действия:

  1. Немедленно остановитесь и заглушите двигатель.
  2. Вызовите эвакуатор для доставки автомобиля в сервис.
  3. Сохраните чеки за топливо и обратитесь в АЗС для подачи претензии.

Как возместить ущерб

При подтверждении ошибки АЗС расходы на ремонт могут быть компенсированы. Для этого важно сохранить чеки, провести экспертизу и обратиться за возмещением убытков.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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