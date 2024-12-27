Машины подорожают на 20%: стоит ли покупать авто сейчас

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Руководитель Управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев, рассказал о текущей ситуации на российском авторынке и объяснил, почему покупка автомобиля сегодня может быть более выгодной, чем в будущем.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка автомобиля

Основные факторы роста цен

По словам эксперта, рынок автомобилей в России сейчас подвержен влиянию сразу нескольких факторов, которые активно разгоняют цены:

Утилизационный сбор. В октябре 2024 года произошёл резкий рост сборов, а следующий плановый этап повышения ожидается уже в январе 2025 года. Это приведёт к удорожанию иномарок на 10-20% в первом полугодии 2025 года.

Рынок авто с пробегом. Следуя за новыми автомобилями, цены на подержанные машины также увеличатся примерно в тех же пределах.

Отечественный автопром. Российские производители хоть и защищены от утилизационного сбора, но всё равно вынуждены поднимать цены из-за инфляции и роста стоимости обслуживания кредитов. Александр Корнев считает, что увеличение цен на отечественные автомобили на 10-20% в следующем году — вполне реалистичный сценарий.

Что делать покупателям

Эксперт советует потенциальным покупателям внимательно оценить свой бюджет. Если доходы позволяют приобрести автомобиль сейчас, это может быть более выгодным решением, чем откладывать покупку. Рост цен на автомобили в России, вероятно, продолжится, хотя его темпы могут слегка замедлиться.

"Сейчас машины точно выгоднее покупать, чем потом", — резюмирует Александр Корнев.

Уточнения

Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара. Может включаться в стоимость товара, взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией.



