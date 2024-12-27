В Тольятти началось производства LADA NIVA Sport: легенда с новым характером

На дочернем предприятии АВТОВАЗа, ООО "Лада Спорт", началось промышленное производство обновлённой версии внедорожника — LADA NIVA Sport.
Новая LADA NIVA Sport объединяет в себе непобедимую проходимость, за которую NIVA так ценят, и современные технологии, испытанные в автоспорте. Одним из ярких подтверждений стала победа модели в ралли-марафоне "Шёлковый путь" сезона 2024 года.
Автомобиль оснащён мощным 16-клапанным двигателем (122 л. с., 151 Нм при 5000 об/мин), работающим в паре с модернизированной трансмиссией.
Среди улучшений:
Спортивные настройки подвески и тормозной системы усиливают управляемость и динамику, а контрастный гоночный интерьер подчеркивает уникальный стиль модели.
На первом этапе все выпущенные автомобили будут направлены в функциональные подразделения АВТОВАЗа для комплексных испытаний. Это позволит подтвердить проектные характеристики и убедиться в надёжности новой модели.
Кузова автомобилей окрашиваются на мощностях АВТОВАЗа, а сборка осуществляется вручную на конвейере "Лада Спорт". О дате начала продаж, ценах и комплектациях производитель сообщит позже.
Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.
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