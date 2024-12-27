Рейтинг популярных моделей Subaru: какой автомобиль лидирует

1:21 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобили Subaru продолжают вызывать интерес у российских автолюбителей. Автоэксперты проанализировали поисковые запросы пользователей Яндекса за период с 22 ноября по 22 декабря и составили рейтинг самых популярных моделей этой японской марки.

Фото: Wikipedia by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Subaru Forester 2022

Лидер рейтинга: Subaru Forester

На первом месте уверенно закрепился кроссовер Subaru Forester. Эта модель получила наибольшее количество запросов — 56 488 раз за месяц. Удобный, надежный и адаптированный к российским дорогам, Forester уже давно стал любимцем водителей.

Второе место: Subaru Impreza

На втором месте оказалась Subaru Impreza, получившая 36 794 запроса. Элегантный дизайн и сбалансированные характеристики делают эту модель привлекательной как для городских поездок, так и для дальних путешествий.

Замыкает тройку: Subaru Outback

Третье место в рейтинге занял универсал Subaru Outback, интерес к которому за указанный период составил 26 615 запросов. Надежность, вместительность и способность справляться с непростыми дорожными условиями делают Outback выбором практичных автомобилистов.

Уточнения

Ре́йтинг — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления. Список объектов или явлений, имеющих наибольший рейтинг, обычно называют «Топ N» или «TOP N», где N — количество объектов в списке, обычно кратное 10. Более корректное название для таких списков объектов, ранжированных по величине того или иного рейтингового показателя — рэнкинг.



