Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как мыть ложки и вилки с резными узорами? Они будут сверкать, как новые
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Доходы Египта от транзита судов через Суэцкий канал значительно сократились
Вся правда об углеводах: как углеводы влияют на мозг и тело
Грунт своими руками: готовим почву для суккулентов
Термобельё, флис и ветровка! Россиянам назвали лучшую одежду для зимних пробежек
Опасности филлеров: когда цена красоты слишком высока
Вот где лучше всего сажать кабачки, чтобы получить богатый урожай
Вторичное жильё со скидкой: на что сегодня готовы пойти владельцы при продаже

Рейтинг популярных моделей Subaru: какой автомобиль лидирует

1:21
Авто

Автомобили Subaru продолжают вызывать интерес у российских автолюбителей. Автоэксперты проанализировали поисковые запросы пользователей Яндекса за период с 22 ноября по 22 декабря и составили рейтинг самых популярных моделей этой японской марки.

Subaru Forester 2022
Фото: Wikipedia by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Subaru Forester 2022

Лидер рейтинга: Subaru Forester

На первом месте уверенно закрепился кроссовер Subaru Forester. Эта модель получила наибольшее количество запросов — 56 488 раз за месяц. Удобный, надежный и адаптированный к российским дорогам, Forester уже давно стал любимцем водителей.

Второе место: Subaru Impreza

На втором месте оказалась Subaru Impreza, получившая 36 794 запроса. Элегантный дизайн и сбалансированные характеристики делают эту модель привлекательной как для городских поездок, так и для дальних путешествий.

Замыкает тройку: Subaru Outback

Третье место в рейтинге занял универсал Subaru Outback, интерес к которому за указанный период составил 26 615 запросов. Надежность, вместительность и способность справляться с непростыми дорожными условиями делают Outback выбором практичных автомобилистов.

Уточнения

Ре́йтинг — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления. Список объектов или явлений, имеющих наибольший рейтинг, обычно называют «Топ N» или «TOP N», где N — количество объектов в списке, обычно кратное 10. Более корректное название для таких списков объектов, ранжированных по величине того или иного рейтингового показателя — рэнкинг.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Ксения Бородина рассказала, как бывший муж представил их дочери свою новую избранницу
Российский шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала, как бывший муж представил их дочери свою новую избранницу Аудио 
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить
Недвижимость
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить Аудио 
Популярное
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС

Цены на российский СУГ обрушились вдвое из-за санкций ЕС. Как это повлияло на рынок, и какие страны стали главными покупателями российского газа?

Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Самолёт Як-40. Необычный и яркий символ отечественной авиации Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой
Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Последние материалы
Хилинг — идеальный отдых для уставших от города
Вредные привычки владельцев: 5 ошибок в уходе за питомцем
Почему картофельное пюре может стать смертельно опасным
Доллару всё меньше доверяют — как изменилось распределение мировых валютных резервов
Как быстро и легко привести в порядок душевую лейку? Методы, которые работают
Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта
Как ухаживать за рождественской звездой: правила выращивания пуансеттии
Кекс на сгущённом молоке — это быстрый и простой рецепт, который не требует никаких усилий
Секрет идеальной прогулки с собакой: гуляем правильно
Что делать, если организм недополучает витамины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.