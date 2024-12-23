Ford адаптировал Expedition для полиции

Ford адаптировал свой самый большой внедорожник для нужд полиции.
В США был представлен гигантский автомобиль, созданный на базе Expedition пятого поколения.
Заказчики могут выбрать стандартную версию длиной 5,3 метра или доплатить за более длинную модель Max, достигающую 5,6 метра.
В любом случае модификация SSV будет оборудована штампованными колесами, бампером с кенгурином для тарана, диодными спецсигналами и фарами-искателями.
Полицейские управления США имеют возможность выбирать из пяти моделей SSV: среди них электрические пикапы F-150 Lightning и кроссоверы Mustang Mach-E, а также бензиновые F-150. Однако основная часть закупок приходится на кроссоверы Police Interceptor Utility, основанные на модели Explorer, сообщает Car & Driver.
Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.
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