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Ford адаптировал Expedition для полиции

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Авто

Ford адаптировал свой самый большой внедорожник для нужд полиции.

Ford Expedition
Фото: Ford is licensed under Free More info
Ford Expedition

В США был представлен гигантский автомобиль, созданный на базе Expedition пятого поколения.

Заказчики могут выбрать стандартную версию длиной 5,3 метра или доплатить за более длинную модель Max, достигающую 5,6 метра.

В любом случае модификация SSV будет оборудована штампованными колесами, бампером с кенгурином для тарана, диодными спецсигналами и фарами-искателями.

Полицейские управления США имеют возможность выбирать из пяти моделей SSV: среди них электрические пикапы F-150 Lightning и кроссоверы Mustang Mach-E, а также бензиновые F-150. Однако основная часть закупок приходится на кроссоверы Police Interceptor Utility, основанные на модели Explorer, сообщает Car & Driver.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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