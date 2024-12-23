Максим Соколов прокомментировал причины остановки производства Lada Vesta и Niva

Глава АвтоВАЗа объяснил причины приостановки производства моделей Lada Vesta и Niva.
В интервью телеканалу "Россия 24" Максим Соколов обозначил несколько факторов, влияющих на стратегию предприятия.
Во-первых, АвтоВАЗ уже выполнил план на 2024 год, выпустив более полумиллиона автомобилей.
Во-вторых, к концу года рынок значительно ухудшился из-за высокой ключевой ставки, что делает нецелесообразным накапливать автомобили на складе.
Кроме того, на производственные линии Lada оказывают влияние действия китайского автопрома. Максим Соколов подчеркнул важность сохранения баланса между производственными возможностями завода и уровнем покупательского спроса.
Он также отметил, что повышение утильсбора на рынке пока не дало ощутимого эффекта. Причина в том, что китайский автопром "поставил большое количество запасов", из-за чего никто не может повысить цены, соответствующие новым уровням утильсбора.
Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара. Может включаться в стоимость товара, взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией.
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