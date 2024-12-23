Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ford адаптировал Expedition для полиции
Секрет спокойной собаки в Новый год: как пережить салюты
Солнечное и тенистое место для кабачков: где они будут расти лучше
Идеальный грунт для гиацинтов: как обеспечить растениям комфорт?
Древние кольца Сатурна: как микрометеориты сохраняют их блеск
Простой продукт, который очищает кровь и замедляет старение
Какие регионы России лидируют в социально-экономическом развитии
Главные ошибки в дизайне интерьера, которые вы допускаете
Тренировка для лентяев. Накачаться без спортзала поможет это упражнение

Максим Соколов прокомментировал причины остановки производства Lada Vesta и Niva

1:06
Авто

Глава АвтоВАЗа объяснил причины приостановки производства моделей Lada Vesta и Niva.

Lada Vesta Sport (Lada Sport)
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Racer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Vesta Sport (Lada Sport)

В интервью телеканалу "Россия 24" Максим Соколов обозначил несколько факторов, влияющих на стратегию предприятия.

Во-первых, АвтоВАЗ уже выполнил план на 2024 год, выпустив более полумиллиона автомобилей.

Во-вторых, к концу года рынок значительно ухудшился из-за высокой ключевой ставки, что делает нецелесообразным накапливать автомобили на складе.

Кроме того, на производственные линии Lada оказывают влияние действия китайского автопрома. Максим Соколов подчеркнул важность сохранения баланса между производственными возможностями завода и уровнем покупательского спроса.

Он также отметил, что повышение утильсбора на рынке пока не дало ощутимого эффекта. Причина в том, что китайский автопром "поставил большое количество запасов", из-за чего никто не может повысить цены, соответствующие новым уровням утильсбора.

Уточнения

Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара. Может включаться в стоимость товара, взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Молдавия перейдёт на евро
Экономика и бизнес
Молдавия перейдёт на евро Аудио 
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Российский шоу-бизнес
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО Аудио 
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Российский шоу-бизнес
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись Аудио 
Популярное
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости

Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.

Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Непонятные для иностранцев. Традиции на Новый год, которые мы унаследовали от СССР Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Кристина Орбакайте нарядила с семьёй новогоднюю ёлку в американском доме
Кристина Орбакайте нарядила с семьёй новогоднюю ёлку в американском доме
Последние материалы
Простой продукт, который очищает кровь и замедляет старение
Какие регионы России лидируют в социально-экономическом развитии
Главные ошибки в дизайне интерьера, которые вы допускаете
Тренировка для лентяев. Накачаться без спортзала поможет это упражнение
Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой шикарно смотрятся на праздничном столе, а готовятся за несколько минут
Лучшие способы носить брючные костюмы в повседневной жизни
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Максим Соколов прокомментировал причины остановки производства Lada Vesta и Niva
Почему владельцев не допускают в отделение Блок интенсивной терапии?
Дайвинг в Египте под угрозой: новые правила для яхт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.