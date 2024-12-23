Как конопляный проект Генри Форда так и не стал реальностью автомира

2 февраля 1941 года в США Генри Форд представил модель, получившую название Bioplastic Model T.
Кузов этого автомобиля был создан из переработанных материалов, таких как конопля, лен, пшеница и целлюлоза.
Как сообщала газета New York Times, новый материал оказался легче и более прочным по сравнению с обычной сталью.
Автомобиль работал на этаноле, который производился из перегонки конопли.
Форд активно продвигал идею "вырастить автомобиль из почвы". К сожалению, эта разработка осталась лишь экспериментальной, и в результате был создан только один рабочий образец.
Если бы его идея была воспринята всерьез, наше время могло бы выглядеть иначе. Интересный факт: на фотографии, где запечатлен сам Генри Форд, он сидит рядом со своим полем конопли, передает канал "АвТОгус"
Важно отметить, что фактически он занимался ее выращиванием незаконно, поскольку в 1937 году в США был принят закон, запрещающий культивирование этого растения.
Ге́нри Форд (англ. Henry Ford; 30 июля 1863 — 7 апреля 1947) — американский промышленник, владелец заводов по производству автомобилей по всему миру, изобретатель, рационализатор, организатор производства, автор 161 патента США.
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