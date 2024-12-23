Nissan Patrol 2024 появился на российском авторынке

Российский авторынок пополнился легендарным Nissan Patrol 2024 года, выполненным в классическом кузове модели Y61, представленном еще в 2017 году.
Эта версия автомобиля ориентирована преимущественно на рынки Ближнего Востока, сообщает rg.ru.
Nissan Patrol оснащен 4,8-литровым V6 двигателем мощностью 280 лошадиных сил и работает в паре с 5-ступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль оборудован системой полного привода с механизмом принудительной блокировки дифференциала.
В комплектации Nissan Patrol предусмотрены различные дополнительные функции: крыша с люком, климат-контроль, задний кондиционер, система круиз-контроля, электроприводы сидений, задняя камера видеонаблюдения, мультимедийная система с поддержкой Bluetooth и кожаный салон.
Стоимость данного автомобиля на российском рынке может достигать 14 миллионов рублей.
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