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Nissan Patrol 2024 появился на российском авторынке

1:06
Авто

Российский авторынок пополнился легендарным Nissan Patrol 2024 года, выполненным в классическом кузове модели Y61, представленном еще в 2017 году.

nissan patrol
Фото: wikipediа by Dxbma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
nissan patrol

Эта версия автомобиля ориентирована преимущественно на рынки Ближнего Востока, сообщает rg.ru.

Nissan Patrol оснащен 4,8-литровым V6 двигателем мощностью 280 лошадиных сил и работает в паре с 5-ступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль оборудован системой полного привода с механизмом принудительной блокировки дифференциала.

В комплектации Nissan Patrol предусмотрены различные дополнительные функции: крыша с люком, климат-контроль, задний кондиционер, система круиз-контроля, электроприводы сидений, задняя камера видеонаблюдения, мультимедийная система с поддержкой Bluetooth и кожаный салон.

Стоимость данного автомобиля на российском рынке может достигать 14 миллионов рублей.

Уточнения

Полный привод — разноплановый комплекс технических решений, обеспечивающий автомобилю постоянную или, как минимум, временную возможность иметь ведущими все свои колёса.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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