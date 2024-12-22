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Lamborghini представила суперкар Temerario

1:23
Авто

Lamborghini (Италия) представила долгожданный суперкар под названием Temerario. 

Lamborghini Temerario
Фото: Lamborghini is licensed under Free More info
Lamborghini Temerario

Базовая версия Temerario будет стоить от 260 035 фунтов стерлингов (около 33 млн рублей), в то время как цена компактной версии Alleggerita начинается с отметки 297 235 фунтов стерлингов (около 38 млн рублей). Дата начала продаж в Великобритании пока не раскрыта, но предполагается, что машины появятся на рынке в первой половине 2025 года.

Temerario станет заменой культовому Huracan, который производился с 2014 по 2024 год и был самым продаваемым автомобилем Lamborghini.

Lamborghini отказалась от атмосферных двигателей V10 и вместо этого внедрила турбонаддув и электрификацию в свой новый гибридный суперкар. 

Темпераментный 4,0-литровый двигатель с так называемой "горячей V" конфигурацией, где две турбины расположены в V-образной компоновке, выдает впечатляющие 789 л.с. и работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, сообщает autoexpress.co.uk.

Уточнения

Суперка́р (от англ. super — «сверх» и car — «автомобиль») — условно выделяемый подкласс (верхний сегмент) более широкого класса спортивных автомобилей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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