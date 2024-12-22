Lamborghini представила суперкар Temerario

1:23 Your browser does not support the audio element. Авто

Lamborghini (Италия) представила долгожданный суперкар под названием Temerario.

Фото: Lamborghini is licensed under Free More info Lamborghini Temerario

Базовая версия Temerario будет стоить от 260 035 фунтов стерлингов (около 33 млн рублей), в то время как цена компактной версии Alleggerita начинается с отметки 297 235 фунтов стерлингов (около 38 млн рублей). Дата начала продаж в Великобритании пока не раскрыта, но предполагается, что машины появятся на рынке в первой половине 2025 года.

Temerario станет заменой культовому Huracan, который производился с 2014 по 2024 год и был самым продаваемым автомобилем Lamborghini.

Lamborghini отказалась от атмосферных двигателей V10 и вместо этого внедрила турбонаддув и электрификацию в свой новый гибридный суперкар.

Темпераментный 4,0-литровый двигатель с так называемой "горячей V" конфигурацией, где две турбины расположены в V-образной компоновке, выдает впечатляющие 789 л.с. и работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, сообщает autoexpress.co.uk.

Уточнения

Суперка́р (от англ. super — «сверх» и car — «автомобиль») — условно выделяемый подкласс (верхний сегмент) более широкого класса спортивных автомобилей.

