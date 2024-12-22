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Как Skoda Octavia RS завоёвывает рынок

1:25
Авто

Skoda Octavia RS одержал заслуженную победу в категории среднего класса не случайно. Почему?

Skoda Octavia RS
Фото: Skoda is licensed under Free More info
Skoda Octavia RS

Потому что он гармонично сочетает в себе отличные водительские качества и разумный подход. Конечно, это не самый бюджетный вариант — стартовая цена составляет 48 570 евро (около 5 млн рублей). Однако в сравнении с конкурентами предлагается достойный пакет: удовольствие от вождения, комфорт для повседневного использования и высокое качество оснащения.

Skoda Octavia RS выделяется по соотношению цена-качество и превосходит многих соперников. Skoda завоевывает все больше клиентов на рынке. Благодаря оптимизации затрат, бренд находится в более выгодном положении внутри группы VW, чем основной бренд Volkswagen. В Германии количество новых регистраций автомобилей Skoda в 2024 году возросло почти на 25%, а по всей Европе эта марка смогла обойти Audi и теперь занимает второе место в группе.

Это свидетельствует о том, что чешская компания не только выигрывает престижные награды, но и увеличивает свое присутствие на дорогах, сообщает AutoBild.

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Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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