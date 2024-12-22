Как Skoda Octavia RS завоёвывает рынок

Skoda Octavia RS одержал заслуженную победу в категории среднего класса не случайно. Почему?
Потому что он гармонично сочетает в себе отличные водительские качества и разумный подход. Конечно, это не самый бюджетный вариант — стартовая цена составляет 48 570 евро (около 5 млн рублей). Однако в сравнении с конкурентами предлагается достойный пакет: удовольствие от вождения, комфорт для повседневного использования и высокое качество оснащения.
Skoda Octavia RS выделяется по соотношению цена-качество и превосходит многих соперников. Skoda завоевывает все больше клиентов на рынке. Благодаря оптимизации затрат, бренд находится в более выгодном положении внутри группы VW, чем основной бренд Volkswagen. В Германии количество новых регистраций автомобилей Skoda в 2024 году возросло почти на 25%, а по всей Европе эта марка смогла обойти Audi и теперь занимает второе место в группе.
Это свидетельствует о том, что чешская компания не только выигрывает престижные награды, но и увеличивает свое присутствие на дорогах, сообщает AutoBild.
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