Чистка катализатора: миф или реальный способ сэкономить

Обслуживание автомобиля с большим пробегом может быть дорогим, особенно если требуется замена катализатора или сажевого фильтра. Однако чистка фильтрующего элемента может стать выгодной альтернативой, если он не повреждён. Автомеханик в интервью порталу naavtotrasse. ru рассказал, когда и как можно чистить катализатор, чтобы продлить его срок службы.
На более высоких пробегах фильтрующий элемент часто уже изношен и требует замены.
Некоторые катализаторы, выполненные из надёжных материалов, могут сохранять целостность даже при пробегах свыше 200 тысяч километров.
Метод 1: Осмотреть фильтр после его снятия.
Метод 2: Прислушаться к звукам при работе двигателя. Наличие постороннего металлического шума указывает на повреждения.
Использование специальных средств:
Очиститель для катализатора добавляется в топливный бак в соответствии с инструкцией.
Это простое решение, которое можно применить на ранних стадиях загрязнения.
Снятие и механическая чистка:
Необходимо иметь доступ к гаражу или подъемнику, а также специальный инструмент.
Банка сажевого фильтра разрезается, чтобы очистить нейтрализатор, а затем аккуратно собирается.
Повреждения: Если фильтр повреждён, чистка неэффективна, и деталь нужно заменить.
Полный износ: На пробегах свыше 200 тысяч километров катализатор может полностью утратить свои функции.
Остерегайтесь обмана:
Нечестные мастера могут заменить катализатор на обычный пламегаситель и перепрошить систему, что невозможно заметить без профессиональной диагностики.
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