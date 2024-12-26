Спирт и топливный бак: миф или реальное спасение от льда

Зимние морозы — испытание для автомобиля, особенно для его топливной системы. Конденсат и кристаллики льда, образующиеся из замёрзшей воды в топливе, могут создать серьёзные проблемы как для дизельных, так и для бензиновых двигателей.
Однако даже популярные сетевые заправки не всегда могут гарантировать идеальное качество.
Как это работает: спирт связывает воду, превращая её в безопасную смесь, которая выводится через камеру сгорания без последствий для двигателя.
Правильная дозировка: на 30-40 литров топлива достаточно 1,5 литра чистого медицинского спирта.
Преимущества: спирт улучшает воспламеняемость топливной смеси, помогает двигателю лучше запускаться в морозы.
Конденса́т — продукт конденсации парообразного состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму. Другими словами, конденсат — это жидкость, образующаяся при конденсации пара или газа.
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